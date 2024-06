Nga đổ lỗi cho Hàn Quốc gây căng thẳng trong khu vực bằng chính sách đối đầu

Photo : YONHAP News

Trong một báo cáo được công bố trên trang chủ của Bộ Ngoại giao Nga có nội dung Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko ngày 26/6 đã triệu Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Lee Do-hoon tới trụ sở ở Matxcơva. Tại đây, Nga kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc xem xét lại chính sách đối đầu gây căng thẳng tại khu vực, tìm phương án hiệu quả để xây dựng hòa bình và ổn định khu vực Đông Bắc Á.Trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây có chuyến thăm Bình Nhưỡng và hai nước ký kết "Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện" làm căng thẳng trong quan hệ Hàn-Nga dâng cao, phát biểu trên của Matxcơva dường như đang cáo buộc rằng Seoul mới là nguyên nhân khiến quan hệ song phương xấu đi.Báo cáo trên cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã phá hủy đi những thành quả hợp tác với Nga được xây dựng trong nhiều thập kỷ qua.Matxcơva nhấn mạnh những cáo buộc không có cơ sở về việc Nga và miền Bắc đe dọa hòa bình, an ninh trên bán đảo Hàn Quốc là nhằm chuyển hướng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế vào tham vọng của Mỹ trong việc kiềm chế Nga và Trung Quốc, với mục đích xây dựng khối quân sự do Mỹ dẫn đầu ở khu vực Đông Bắc Á và duy trì quyền bá chủ đang suy giảm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng có phản ứng quyết liệt về tuyên bố của Hàn Quốc rằng sẽ xem xét lại vấn đề hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine nhằm đối phó với hiệp định mới của hai nước Nga-Triều. Bà này cảnh báo những hành động vội vàng của Hàn Quốc có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn cho mối quan hệ hai nước, Matxcơva sẽ không "nhắm mắt làm ngơ" khi vũ khí và thiết bị quân sự của Seoul được chuyển giao Kiev để tấn công lãnh thổ, giết hại người dân thường.Trong khi đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nga không đưa ra lập trường gì về cuộc gặp giữa Đại sứ Lee Do-hoon và Thứ trưởng Rudenko. Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Chang Ho-jin vào ngày 23/6 thì cho biết hành động của Seoul sẽ phụ thuộc vào việc Matxcơva có cung cấp vũ khí siêu chính xác cho Bình Nhưỡng hay không.