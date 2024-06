Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công phân tách và điều khiển dẫn đường đa đầu đạn

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/6 đưa tin cho biết Tổng cục tên lửa nước này một ngày trước đã thử nghiệm thành công phân tách và điều khiển dẫn đường từng đầu đạn di động riêng biệt. Điều này mang ý nghĩa to lớn trong việc đạt được mục tiêu nâng cao công nghệ tên lửa.Theo KCNA, mục đích của vụ thử nghiệm lần này là nhằm đảm bảo năng lực tấn công từng mục tiêu bằng nhiều đầu đạn, là một trong những hoạt động bình thường của Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng thuộc Tổng cục tên lửa nhằm tăng cường công nghệ của hệ thống vũ khí.Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên công bố phóng thử nghiệm thành công tên lửa nhằm đảm bảo năng lực đa đầu đạn. Tên lửa đa đầu đạn được xem là một bước quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.Miền Bắc cho biết vụ thử nghiệm được thực hiện trong phạm vi bán kính 170-200 km, thuận lợi để đo lường đặc tính bay của từng đầu đạn, đảm bảo an toàn tối đa bằng cách sử dụng động cơ tầng 1 của tên lửa đạn đạo tầm xa chạy bằng nhiên liệu rắn. Các đầu đạn phân tách trong quá trình thử nghiệm đã được dẫn đường chính xác đến ba điểm tọa độ mục tiêu được thiết lập sẵn. Hiệu quả của "đầu đạn giả" được tách khỏi tên lửa đã kiểm chứng bằng các thiết bị thăm dò phát hiện mục tiêu phòng không."Đầu đạn giả" mà miền Bắc đề cập đến được phân tích trong quá trình thử nghiệm, đầu đạn thật và đầu đạn giả sẽ được gắn đồng thời vào tên lửa nhằm đánh lạc hướng thăm dò và tấn công của quân đội Hàn-Mỹ.Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự trung ương đảng Lao động Pak Jong-chon và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp quân nhu Kim Jong-sik đã thị sát vụ thử nghiệm cùng ngày. Hai quan chức này nhấn mạnh việc tăng cường năng lực tấn công từng mục tiêu của từng đầu đạn di động riêng lẻ vừa là nhiệm vụ về công nghệ quốc phòng trọng điểm vừa là vấn đề quan tâm hàng đầu của trung ương đảng; chỉ đạo lập đối sách khoa học kỹ thuật để nâng cao hơn nữa hiệu quả của "đầu đạn giả".Liên quan tới vấn đề này, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jun trong buổi họp báo ngày 27/6 cho rằng việc miền Bắc tuyên bố thử nghiệm thành công phân tách đa đầu đạn là sự "ngạo mạn và phô trương". Đầu đạn thông thường được phân tách trong quá trình tên lửa hạ độ cao, nhưng tên lửa của miền Bắc phóng một ngày trước đã phát nổ ngay từ giai đoạn mới bay.Ông Lee cũng cho biết "đầu đạn giả" mà miền Bắc nhắc đến có độ phản xạ cao hơn so với đầu đạn khác nên sẽ bị tấn công trước, nhưng đòi hỏi phải có công nghệ phát triển cao, nên cần phải xác định xem Bình Nhưỡng đã sở hữu công nghệ này chưa.Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 26/6, miền Bắc đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông, nhưng vụ phóng đã thất bại. Tên lửa đã bay khoảng 250 km, và phát nổ trên không ở vùng biển phía Đông thuộc thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon của Bắc Triều Tiên. Quân đội miền Nam phỏng đoán có vẻ miền Bắc đã phóng thử nghiệm nhằm cải tiến tính năng của tên lửa đạn đạo bội siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn nhưng không thành công.