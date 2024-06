Chính phủ Hàn Quốc hoan nghênh ý định đối thoại của giới y tế

Photo : KBS News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min sáng ngày 27/6 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ, cho biết Hiệp hội Y học Hàn Quốc (KMA) gần đây đã lập "Ủy ban đặc biệt về nền y tế đúng đắn", để ngỏ sẽ đối thoại với Chính phủ.Ông Lee khẳng định Chính phủ vẫn giữ lập trường không đổi về việc tích cực trao đổi với giới y tế vào bất cứ lúc nào và bằng bất kỳ hình thức nào. Bộ trưởng cũng đánh giá việc các bác sĩ trường Đại học Y Đại học quốc gia Seoul ngừng việc nghỉ khám chữa bệnh vô thời hạn là một quyết định đúng đắn, đặt sức khỏe và tính mạng của người dân lên hàng đầu. Ông Lee nhấn mạnh phương pháp để bình thường hóa hoạt động khám chữa bệnh, giải quyết mâu thuẫn không phải là nghỉ khám chữa bệnh vô thời hạn mà là đối thoại.Tiếp đó, Bộ trưởng Lee cho biết trong số 226 cơ sở y tế cấp thành phố, quận, huyện có 98 nơi dễ rơi vào khủng hoảng trong trường hợp khẩn cấp, và 72 nơi không có phòng hộ sinh. Do đó, không thể đẩy lùi hơn nữa việc cải cách y tế để vực dậy nền y tế khu vực và y tế thiết yếu, tránh không để xảy ra trường hợp không có bác sĩ phẫu thuật hay bệnh nhân không tìm được phòng cấp cứu.Ông Lee cho biết Chính phủ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của giới y tế về việc cần thiết phải tăng chi phí cho dịch vụ y tế thiết yếu. Trong năm nay, chi phí phẫu thuật các bệnh nhi có rủi ro và độ khó cao đã được nâng tối đa gấp 10 lần, cũng như chi phí cho các thủ thuật can thiệp với các ca bệnh tim nặng cũng đã được nâng tối đa gấp đôi. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ cải thiện một cách rõ rệt môi trường thực tập cho các bác sĩ nội trú.Mặt khác, các giáo sư Đại học Y thuộc Đại học Yonsei đã bắt đầu nghỉ khám chữa bệnh từ cùng ngày. Ba bệnh viện trực thuộc Đại học Y Đại học Yonsei là bệnh viện Severance, bệnh viện Gangnam Severance và bệnh viện Yongin Severance đã cắt giảm một số dịch vụ khám chữa bệnh. Ngoài ra, các bác sĩ bệnh viện Asan Seoul cũng tuyên bố dừng khám chữa bệnh từ ngày 4/7 tới.