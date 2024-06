Đối thoại chuỗi cung ứng và công nghiệp Hàn-Mỹ lần hai tại Washington

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 27/6 (giờ địa phương) đã tham dự "Đối thoại chuỗi cung ứng và công nghiệp Hàn-Mỹ" (SCCD) lần hai tại Washington.SCCD là kênh hợp tác về công nghiệp tiên tiến và chuỗi cung ứng, được hai nước nhất trí lập ra nhân chuyến thăm Seoul của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 5/2022. Đối thoại lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 4 năm ngoái.Đối thoại được chia làm các lĩnh vực chíp bán dẫn, sản xuất tiên tiến, công nghiệp cao bao gồm khoáng sản trọng tâm và năng lực hồi phục chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu mặt hàng công dụng kép có nguy cơ bị sử dụng vào mục đích quân sự, chăm sóc sức khỏe và công nghệ chăm sóc sức khỏe, kinh tế số.Trước thềm Đối thoại, Bộ trưởng hai nước đã cùng tham dự Diễn đàn hợp tác công-tư về chíp bán dẫn, do Hiệp hội công nghiệp chíp bán dẫn hai nước đồng tổ chức. Bộ trưởng hai bên nhấn mạnh về thành quả hợp tác chuỗi cung ứng, phát triển nhân lực, nghiên cứu và phát triển trong thời gian qua.Ở lĩnh vực kiểm soát xuất khẩu, hai Bộ trưởng đồng tình về việc phải bảo vệ các công nghệ trọng tâm, công nghệ mới nổi của hai nước khỏi những quốc gia đang gây hại tới hòa bình và an ninh.Trên cơ sở nhận thức này, Seoul và Washington nhất trí tiếp tục hợp tác để kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng có nguy cơ bị sử dụng vào mục đích quân sự, giảm thiểu hỗn loạn chuỗi cung ứng, đối phó với mối đe dọa an ninh quốc gia.Ở lĩnh vực kinh tế số, hai nước nhất trí tiếp tục thảo luận mở rộng hợp tác về tiêu chuẩn và hợp tác giữa doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của hai bên; tăng cường hợp tác tại nước thứ ba để thu hút đầu tư, mở rộng tiếp cận thị trường toàn cầu.