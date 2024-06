Hàn Quốc và Mỹ tổ chức Diễn đàn chíp bán dẫn lần thứ nhất

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ ngày 27/6 (giờ địa phương) đã tổ chức Diễn đàn chíp bán dẫn bên lề Đối thoại chuỗi cung ứng và công nghiệp Hàn-Mỹ (SCCD) tại thủ đô Washington (Mỹ).Diễn đàn chíp bán dẫn là diễn đàn công-tư, được Hiệp hội công nghiệp chíp bán dẫn của hai nước tổ chức lần đầu nhân dịp diễn ra Đối thoại chuỗi cung ứng và công nghiệp Hàn-Mỹ, một kênh tham vấn định kỳ ở lĩnh vực ngành công nghiệp tiên tiến và chuỗi cung ứng do Bộ trưởng Công nghiệp hai nước Hàn-Mỹ tổ chức.Sự kiện cùng ngày có sự tham gia của Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cùng lãnh đạo các doanh nghiệp chíp bán dẫn hai nước như điện tử Samsung, SK Hynix, Intel, IBM và Synopsys.Hai bên đã tiến hành rà soát các vấn đề nổi cộm trong ngành công nghiệp chíp bán dẫn như phát triển công nghệ, bồi dưỡng nhân lực, ổn định chuỗi cung ứng; và thảo luận phương án tăng cường hợp tác song phương ở các lĩnh vực liên quan.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết tại diễn đàn, Hiệp hội công nghiệp chíp bán dẫn của Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chuỗi cung ứng chíp bán dẫn; nhất trí xúc tiến hợp tác thúc đẩy hợp tác kinh doanh, phát triển công nghệ, bồi dưỡng nhân lực và thúc đẩy đầu tư tại các thị trường mới nổi về trí tuệ nhân tạo (AI). Hai bên cũng thống nhất sẽ tổ chức định kỳ diễn đàn chíp bán dẫn.Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Ahn Duk-geun đã nhấn mạnh sự cần thiết của chíp bán dẫn không chỉ ở lĩnh vực đồ điện gia dụng, điện thoại di động mà còn ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Ông Ahn bày tỏ tin tưởng rằng trong quá trình đồng minh an ninh Hàn-Mỹ phát triển thành đồng minh cả ở lĩnh vực chuỗi cung ứng, công nghiệp và khoa học kỹ thuật, thì hợp tác chíp bán dẫn song phương sẽ là trụ cột (pillar) cốt lõi cho quan hệ đồng minh giữa hai nước.Bộ trưởng Ahn cam kết sẽ mở rộng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu, hỗ trợ hợp tác công nghệ giữa hai nước thông qua Trung tâm hợp tác công nghệ công nghiệp Hàn-Mỹ mới thành lập, phối hợp giải quyết vấn đề thiếu nhân lực bằng cách mở rộng giao lưu nhân lực trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thanh niên. Trung tâm đổi mới chíp bán dẫn AI Hàn-Mỹ dự kiến sẽ được lập tại thành phố San Jose, bang California.Về phần mình, Bộ trưởng Raimondo đã nhắc lại cam kết mở rộng hợp tác ở ngành công nghiệp chiến lược, bao gồm chíp bán dẫn, của lãnh đạo Hàn-Mỹ nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Mỹ của Tổng thống Yoon Suk Yeol và tháng 4 năm ngoái. Bà Raimondo nhận định so với một năm trước, chíp bán dẫn đã trở nên quan trọng hơn về mặt chiến lược, và tầm quan trọng sẽ ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng bày tỏ cảm ơn hai doanh nghiệp Hàn Quốc là điện tử Samsung và SK Hynix đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chíp bán dẫn tại Mỹ.