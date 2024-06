Thu thuế doanh nghiệp tháng 5/2024 của Hàn Quốc giảm 31,7% so với cùng kỳ năm trước

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 28/6 công bố báo cáo "Tình hình thu thuế Nhà nước tháng 5/2024". Trong tháng trước, tổng thu thuế đạt 25.500 tỷ won (18,45 tỷ USD), giảm 700 tỷ won (506,55 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu thuế doanh nghiệp đạt 5.500 tỷ won (3,98 tỷ USD), giảm 2.600 tỷ won (1,88 tỷ USD), giảm tới 31,7% so với cùng kỳ năm trước.Thông thường, tháng 4 và tháng 5 là thời điểm các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc nộp thuế doanh nghiệp. Việc thu thuế doanh nghiệp giảm mạnh trong tháng 5 được phân tích là do các doanh nghiệp vừa và nhỏ chậm trễ đóng thuế vì gặp khó khăn về thanh khoản tiền mặt.Thu thuế doanh nghiệp lũy kế 5 tháng đầu năm nay ít hơn 15.300 tỷ won (11,07 tỷ USD) so với một năm trước. Tiến độ nộp thuế doanh nghiệp (thể hiện tỷ lệ thuế đã thu trên tổng thuế dự kiến cả năm) chỉ đạt 36,5%, thấp hơn nhiều so với bình quân 5 năm trở lại đây (54,5%).Thu thuế giá trị gia tăng trong tháng 5 tăng 1.000 tỷ won (723,64 triệu USD) so với một năm trước do số tiền hoàn thuế giảm trong khi tiêu dùng tăng. Thu thuế thu nhập tăng thêm 700 tỷ won (506,55 triệu USD) nhờ thu nhập từ lãi cao và lao động có việc làm tăng. Ngược lại, thu thuế giao dịch chứng khoán giảm 300 tỷ won (217,09 triệu USD) do thuế suất giảm.Tổng thu thuế Nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm nay đạt 151.000 tỷ won (109,27 tỷ USD), giảm 9.100 tỷ won (6,59 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Tiến độ thu thuế đạt 41,1%, thấp hơn hẳn so với bình quân 5 năm gần đây là 47%, và tiến độ cùng kỳ năm ngoái là 46,6%.