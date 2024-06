Sản xuất, tiêu dùng và đầu tư của Hàn Quốc đồng loạt giảm trong tháng 5

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/6 công bố báo cáo về xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 5/2024, cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng trước đạt 113,1 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), giảm 0,7% so với tháng 4.Xét theo lĩnh vực, sản xuất ngành công nghiệp khoáng sản giảm 1,2% so với một tháng trước. Sản xuất ngành dịch vụ cũng tụt 0,5%. Chỉ số doanh số bán lẻ, một số liệu cho thấy xu hướng tiêu dùng, đã giảm 0,2% do doanh số hàng hóa ít bền như quần áo giảm 2,9%. Chỉ số doanh số bán lẻ đã duy trì đà giảm hai tháng liên tiếp.Cục Thống kê quốc gia giải thích mặc dù ngành chế tạo và dịch vụ đều giảm, nhưng lĩnh vực sản xuất vẫn đang tiếp tục đà phục hồi nhờ xuất khẩu và chíp bán dẫn đang có xu hướng vững chắc. Tuy nhiên, tiêu dùng lại đang không theo kịp.Đầu tư thiết bị đã giảm 4,1% so với tháng 4, do đầu tư thiết bị vận chuyển giảm 12,3%. Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng cũng giảm 4,6% so với tháng trước.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 98,8 điểm, giảm 0,6%. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 100,5 điểm, giảm 0,1%.Bộ Kế hoạch và tài chính đánh giá hoạt động công nghiệp trong tháng 5 nhìn chung đã được điều chỉnh nhờ biến động các chỉ số theo tháng đã được cải thiện hơn so với tháng trước. Xét đến tâm lý tiêu dùng tháng 6 tăng, hoạt động công nghiệp của cả quý sẽ được cải thiện.