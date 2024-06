Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật để đối phó với khiêu khích từ miền Bắc

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 28/6 đã gửi điện chúc mừng "Hội thảo Tương lai bán đảo Hàn Quốc" lần thứ 10, do Bộ Thống nhất, Trung tâm Đông Bắc Á của hãng tin Yonhap đồng tổ chức.Trong bức điện mừng, Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ tăng cường hơn nữa thể chế hợp tác và hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, đoàn kết và hợp tác với các quốc gia cùng chia sẻ giá trị chung. Ông Yoon nhấn mạnh Hàn Quốc phải khắc phục được các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên và cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay một cách khôn khéo.Hiện tại, nhiều bài toán chồng chất đang đặt ra với Hàn Quốc. Mâu thuẫn địa chính trị, địa kinh tế xảy ra khắp nơi trên toàn thế giới, chuỗi cung ứng bị đứt đoạn ở các lĩnh vực nền móng như năng lượng, tài nguyên, lương thực. Trong khi đó, miền Bắc không ngừng phát triển hạt nhân, tên lửa, đe dọa sự an toàn của Hàn Quốc.Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để khắc phục khủng hoảng, thách thức. Kể từ sau khi ra mắt tới nay, Chính phủ đương nhiệm đã khôi phục hoàn toàn quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, nâng tầm thành quan hệ chiến lược toàn diện toàn cầu.Ngoài ra, Seoul cũng đã bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật, nối lại ngoại giao con thoi với Tokyo sau 12 năm gián đoạn. Nhờ thành quả này, vào tháng 8 năm ngoái, lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật đã có buổi hội đàm thượng đỉnh tại Trại David (Mỹ), đưa hợp tác ba bên lên tầm cao mới ở toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, an ninh.Tổng thống Yoon khẳng định sẽ tiếp tục cùng Chính phủ xây dựng một đất nước Hàn Quốc tự do và thịnh vượng trên nền tảng an ninh vững chắc, đóng góp có trách nhiệm vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới, với tầm nhìn là một quốc gia trụ cột toàn cầu.Hội thảo Tương lai bán đảo Hàn Quốc năm nay có chủ đề "Hiện trạng và bài toán đặt ra với hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật", với sự tham gia của quan chức, chuyên gia an ninh, ngoại giao ba nước, thảo luận về Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều được hai nước ký kết gần đây, giải pháp cho tình hình khủng hoảng do tranh chấp quốc tế.