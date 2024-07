Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 của Hàn Quốc tăng 5,1%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/7 công bố báo cáo "Xu hướng công nghiệp tháng 6/2024". Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 57,07 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, đà tăng 9 tháng liên tiếp.Trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, 6 mặt hàng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng, trong đó xuất khẩu toàn bộ các mặt hàng công nghệ thông tin (chíp bán dẫn, màn hình, máy tính, thiết bị vô tuyến viễn thông) đồng loạt tăng 4 tháng liên tiếp. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng chủ lực nhất, đạt 13,42 tỷ USD, mức cao kỷ lục, tăng tới 50,9%.Bộ Công nghiệp giải thích do nhu cầu ngành công nghiệp liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) tăng, nên xuất khẩu chíp nhớ dùng cho máy chủ và doanh nghiệp đạt kết quả khả quan. Thêm vào đó, đơn giá chíp bán dẫn cũng duy trì ở mức tăng hai con số so với năm trước.Xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ đạt 3,63 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm ngoái. Xuất khẩu hóa dầu đạt 3,72 tỷ USD, tăng 4,8%. Ngược lại, xuất khẩu ô tô, mặt hàng chủ lực thứ hai của Hàn Quốc, đạt 6,2 tỷ USD, giảm 0,4%, được phân tích là do số ngày làm việc trong tháng 6 giảm 1,5 ngày so với cùng kỳ 2023. Xuất khẩu thép giảm 24,3%, pin thứ cấp giảm 20,5% do đơn giá giảm. Xuất khẩu máy móc thông thường giảm 8,1% bởi nhu cầu thế giới chững lại.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Mỹ đạt 11,02 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2023, mức cao nhất xét riêng trong các tháng 6 từ trước tới nay, được phân tích là nhờ xuất khẩu ô tô, chíp bán dẫn, máy tính tăng. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 10,7 tỷ USD, tăng 1,8%, xu thế tăng 4 tháng liên tục.Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 đạt 49,07 tỷ USD, giảm 7,5%. Cán cân thương mại tháng 6 thặng dư 8 tỷ USD, duy trì đà thặng dư 13 tháng liên tiếp. Quy mô thặng dư tháng 6 là mức cao nhất trong vòng 45 tháng kể từ tháng 9/2020 (8,42 tỷ USD).Tổng kim ngạch xuất khẩu nửa đầu năm 2024 đạt 334,8 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn 6 tháng đầu năm đạt 65,7 tỷ USD, tăng 52,2%. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 64,3 tỷ USD, mức cao kỷ lục, tăng 16,8%. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 63,4 tỷ USD, tăng 5,4%. Đây là lần đầu tiên sau 21 năm kể từ năm 2003, xuất khẩu sang thị trường Mỹ vượt Trung Quốc trong nửa đầu năm.