63% doanh nghiệp lớn Hàn Quốc nhận định xuất khẩu tăng trong nửa cuối năm 2024

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 1/7 công bố kết quả khảo sát về triển vọng xuất khẩu nửa cuối năm 2024, ủy thác cho công ty điều tra thị trường "Mono Research" tiến hành với 1.000 doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu 12 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. Trong đó, 63,2% doanh nghiệp nhận định xuất khẩu nửa cuối năm 2024 sẽ tăng so với cùng kỳ năm ngoái.Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp lạc quan về triển vọng xuất khẩu 6 tháng cuối năm nay ở lĩnh vực đóng tàu là 100%, hóa dầu 75%, chăm sóc sức khỏe 72,7%, phụ tùng ô tô 70%, điện-điện tử 68,3%, máy móc thông thường 54,5%, ô tô 50%. Ngược lại, 46,2% doanh nghiệp thép cho rằng xuất khẩu nửa cuối năm nay sẽ giảm.Về lý do nhận định xuất khẩu sẽ tăng trong nửa cuối năm, có 35,4% doanh nghiệp trả lời là do nhu cầu tăng nhờ sự cải thiện tình hình ngành công nghiệp, 15,6% chọn lý do doanh nghiệp nâng cao được năng lực cạnh tranh sản phẩm như phát triển công nghệ mới.Trong số các doanh nghiệp nhận định xuất khẩu sẽ giảm trong nửa cuối năm, 33,9% chọn lý do là sự sụt giảm năng lực cạnh tranh xuất khẩu trước sự gia tăng của giá nguyên vật liệu và giá dầu, 25% chọn lý do tình hình kinh tế các nước đối tác xuất khẩu chính như Trung Quốc đình trệ.Tuy nhiên, 79% doanh nghiệp tham gia khảo sát nhận định lợi nhuận xuất khẩu 6 tháng cuối năm nay sẽ tương tự (50%) hoặc giảm (29%) so với cùng kỳ năm trước. 38,7% chọn lý do là bởi giá nguyên vật liệu như dầu thô, khoáng sản tăng, 22,7% cho rằng do đơn giá xuất khẩu giảm, 13,6% cho rằng chi phí nhập khẩu tăng bởi tỷ giá tăng.Nhận định về yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu trong nửa cuối năm nay, 28% doanh nghiệp chọn yếu tố đơn giá nguyên vật liệu tăng, 27,6% chọn nhu cầu hồi phục chậm do xu thế tăng trưởng thấp toàn cầu, 15,1% chọn yếu tố chiến tranh Nga-Ukraine tiếp diễn và tranh chấp khu vực Trung Đông lan rộng.Nếu giá dầu tiếp tục leo thang trong nửa cuối năm, 40,8% doanh nghiệp cho biết sẽ đối phó bằng cách cắt giảm chi phí bán hàng và vận hành, 21,7% chọn nâng giá sản phẩm, 20,4% chọn đối sách là đa dạng hóa chuỗi cung ứng.Để tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu, 19,6% doanh nghiệp đề xuất Chính phủ tăng cường tính ổn định thị trường ngoại hối, 17,9% cho rằng Chính phủ cần hỗ trợ thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, 17,5% đề xuất giảm thuế doanh nghiệp, khấu trừ thuế đầu tư.FKI nhận định trong nửa cuối năm nay, xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực nhất của Hàn Quốc, sẽ tiếp tục duy trì thành tích khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại bất ổn lớn do tăng trưởng kinh tế các đối tác xuất khẩu lớn như Mỹ và Trung Quốc chững lại, bất ổn tỷ giá, cạnh tranh khốc liệt ở lĩnh vực chíp bán dẫn, rủi ro địa chính trị, bầu cử tại các nước lớn.