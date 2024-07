Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thảo luận về vấn đề giao dịch vũ khí Nga-Triều

Photo : KBS News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 28/6 (giờ địa phương) đã tổ chức phiên họp chính thức với chủ đề nghị sự "Bắc Triều Tiên / Không phổ biến vũ khí hạt nhân", dưới sự chủ trì của Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook, thảo luận về vấn đề giao dịch vũ khí Nga-Triều. Hàn Quốc là nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 6 năm nay.Ngay từ đầu cuộc họp, nước đương sự giao dịch vũ khí với miền Bắc là Nga và các nước phương Tây đề nghị triệu tập cuộc họp như Mỹ, Anh, Pháp đã có sự đối đầu kịch liệt.Matxcơva đã phản đối việc mời Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine phát biểu tại cuộc họp, quy kết nước Chủ tịch Hội đồng bảo an là Hàn Quốc đã vi phạm nghĩa vụ đóng vai trò trung lập. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho rằng EU và Ukraine không hề liên quan tới chủ đề nghị sự của cuộc họp lần này, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về việc Seoul đã vi phạm nghĩa vụ khách quan cần phải tuân thủ trên cương vị là nước Chủ tịch Hội đồng bảo an chỉ vì lợi ích nhóm của các nước phương Tây.Về vấn đề này, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood nhắc đến việc có rất nhiều báo cáo phân tích được công khai, cũng như thông tin mà truyền thông đã đưa về việc phát hiện thấy vũ khí xuất xứ Bắc Triều Tiên trên chiến trường Ukraine. Cân nhắc đến vấn đề này có ảnh hưởng tới an ninh của cả bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu, nên việc mời các nước liên quan tới cuộc họp là vô cùng quan trọng.Đại sứ Hwang Joon-kook chỉ trích hoạt động giao dịch vũ khí giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an. Những chứng cứ liên quan đã quá rõ ràng, không thể nào "lấy tay che được bầu trời".Mặt khác, trước thềm cuộc họp cùng ngày, 48 nước thành viên Liên hợp quốc, bao gồm ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, và EU đã ra tuyên bố chung, lên án hành vi chuyển giao vũ khí trái phép giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng, vì đã tiếp sức cho Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukaine.