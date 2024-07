Korean Air ngưng mọi dịch vụ trên máy bay 40 phút trước khi hạ cánh từ 1/7

Photo : YONHAP News

Hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc ngày 1/7 công bố đẩy sớm tối đa 20 phút thời gian kết thúc mọi dịch vụ trên máy bay đối với tất cả các đường bay khoảng cách trung bình và dài, bắt đầu từ cùng ngày.Trước đó, Korean Air cung cấp dịch vụ trên máy bay ngay cả trong thời điểm máy bay bắt đầu hạ độ cao, cho tới trước khi máy bay chính thức chuẩn bị hạ cánh. Tuy nhiên từ nay trở đi, hãng sẽ kết thúc các dịch vụ trên máy bay 40 phút trước khi hạ cánh.Sự điều chỉnh này nhằm để các tiếp viên tập trung vào nghiệp vụ an toàn, tránh khiến hành khách và tiếp viên bị thương do sự gia tăng nhiễu động không khí.Tần suất xảy ra hiện tượng nhiễu động không khí đang có sự gia tăng thời gian gần đây. So với quý I/2019, số vụ nhiễu động không khí trong năm 2024 đã tăng gấp hai lần. Đặc biệt, nhiễu động không khí thường xuyên xảy ra do sự chênh lệch nhiệt độ lớn khi máy bay giảm độ cao.Cùng với đó, hãng yêu cầu các tiếp viên và hành khách tuân thủ chặt chẽ quy tắc an toàn. Khi đi qua vùng dự báo có không khí bị nhiễu động, các tiếp viên phải phát loa cảnh báo và bật đèn "thắt dây an toàn". Khi đó, mọi hành khách bắt buộc phải ngồi đúng vị trí và thắt dây an toàn theo hướng dẫn của tiếp viên.Do thời gian gần đây liên tục xảy ra hiện tượng nhiễu động không khí đột ngột hoặc nhiễu động trời trong (clear-air turbulence) khó dự báo trước, các hành khách được khuyến nghị liên tục thắt dây an toàn bất kể đèn báo thắt dây an toàn có sáng hay không.Korean Air có kế hoạch xem xét phương án cải thiện dịch vụ để đảm bảo an toàn và sự tiện nghi cho khách hàng, đối phó với xu thế gia tăng hiện tượng nhiễu động không khí.