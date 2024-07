Giá tiêu dùng Hàn Quốc tháng 6/2024 tăng 2,4%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/7 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 6/2024". Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng đạt 113,84 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.Sau khi duy trì ở ngưỡng tăng 3% trong tháng 2 và tháng 3, giá tiêu dùng đã hạ nhiệt ba tháng liên tiếp, đạt 2,9% vào tháng 4, 2,7% vào tháng 5 và 2,4% trong tháng 6.Giá hàng hoá tăng 2,7% so với một năm trước. Giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 6,5%, giá các mặt hàng công nghiệp tăng 2,1%, giá điện, nước, gas tăng 0,9%. Giá dịch vụ tháng 6 tăng 2,2%; trong đó, dịch vụ cá nhân tăng 2,7%, nhà hàng tăng 3%.Trong số các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản, giá lê tăng tới 139,6%, táo tăng 63,1%, gạo tăng 6,6%, khoai lang tăng 17,9%, cà chua tăng 18%. Lá kim (rong biển khô) tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất kể từ tháng 12/1987 (34,6%). Giá xăng tăng 4,3%, dầu diesel tăng 5,8%, ô tô nhập khẩu tăng 8,6%.Chỉ số giá tiêu dùng, không bao gồm những mặt hàng có biến động giá cả lớn là hàng nông sản và dầu mỏ, tăng 2% so với một năm trước. Giá tiêu dùng cơ bản theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 2,2%. Chỉ số giá sinh hoạt tăng 2,8%.Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Byung-hwan dự báo giá cả nửa cuối năm nay sẽ tăng ổn định ở đầu hoặc giữa ngưỡng 2% như mục tiêu của Chính phủ. Tuy nhiên, giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân vẫn ở mức cao, thêm vào đó còn tồn tại các yếu tố bất ổn như điều kiện thời tiết mùa hè, giá dầu quốc tế.Từ ngày 1/7, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp mức thuế suất nhập khẩu mới với 7 mặt hàng nguyên liệu thực phẩm; đồng thời kéo dài thuế suất ưu đãi với 28 mặt hàng hoa quả nhập khẩu như chuối. Cũng từ cùng ngày, mức giảm thuế xăng dầu được thu hẹp hơn trước. Chính phủ sẽ tăng cường kiểm tra thị trường, không để các doanh nghiệp tăng giá xăng dầu một cách bất hợp lý.