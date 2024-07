Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam thảo luận hợp tác nhằm đối phó với biến đổi khí hậu

Photo : YONHAP News

Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc ngày 1/7 đã tổ chức Hội nghị cấp cao về hợp tác lâm nghiệp giữa Hàn Quốc và Việt Nam tại Seoul, thảo luận phương án hợp tác nhằm đối phó với biến đổi khí hậu như dự án giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) và dự án hỗ trợ phát triển chính chức (ODA) nhằm phục hồi rừng ngập mặn.Sự kiện cùng ngày có sự tham gia của Giám đốc Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc Nam Sung-hyun, Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Lê Minh Hoan và quan chức phụ trách hợp tác lâm nghiệp quốc tế thuộc Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc.Dự án giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng gồm các hoạt động liên quan tới giảm phát thải khí nhà kính cho các nước đang phát triển bằng cách sử dụng rừng và ngăn ngừa suy thoái rừng. Còn dự án hỗ trợ phát triển chính thức là hợp tác theo hình thức hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và vật chất nhằm phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường phúc lợi cho các nước đang phát triển.Hàn Quốc và Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác ở lĩnh vực lâm nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh song phương ở Hà Nội và tháng 6 năm ngoái. Trong cuộc họp cùng ngày, hai bên đã rà soát những thành quả của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Việt, thảo luận phương án hợp tác dự án REDD+ nhằm đạt được mục tiêu của "Đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDC), tức mục tiêu tự nguyện cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030.Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc đã nhất trí sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam xúc tiến quản lý bền vững và tăng cường hợp tác giữa hai nước trong việc tăng thu nhập cho người dân địa phương thông qua dự án hỗ trợ phát triển chính thức nhằm phục hồi rừng ngập mặn.Giám đốc Nam Sung-hyun đánh giá Seoul và Hà Nội có mối quan hệ tin cậy bền chặt lẫn nhau lâu dài trong hợp tác lâm nghiệp. Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để đối phó với khủng hoảng khí hậu quốc gia, như cắt giảm khí nhà kính bằng cách sử dụng rừng.