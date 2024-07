Hơn 1 triệu người dân Hàn Quốc đồng tình luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Tính đến sáng ngày 3/7, đã có hơn 1 triệu người dân đồng ý với đề xuất ngay lập tức đưa ra dự thảo luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, được đăng tải trên mục "Kiến nghị của người dân" của trang chủ Quốc hội Hàn Quốc.Một bản kiến nghị nếu nhận được sự đồng ý của trên 50.000 người dân thì sẽ được chuyển tới Ủy ban thường trực Quốc hội. Đề xuất nói trên được đăng tải vào ngày 20/6, và đã nhận được hơn 50.000 ý kiến đồng ý chỉ sau ba ngày, nên đã được chuyển tới Ủy ban Pháp chế và tư pháp Quốc hội vào ngày 24/6.Sau đó, số người tham gia kiến nghị đã tăng vọt sau vụ cựu Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo ngày 27/6 công bố cuốn hồi ký, trong đó đề cập tới việc ông Yoon từng có phát ngôn, cho rằng có khả năng thảm họa giẫm đạp khu phố Itaewon là sự sắp đặt của một thế lực đặt biệt.Nếu Ủy ban Pháp chế và tư pháp xét thấy đề xuất trên là thỏa đáng thì có thể đặt vấn đề lên phiên họp toàn thể Quốc hội. Nếu được thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội thì kiến nghị sẽ được chuyển cho Chính phủ, và Chính phủ sẽ phải báo cáo kết quả xử lý kiến nghị lên Quốc hội.Người đăng tải đề xuất này nêu lý do luận tội là 5 nghi ngờ vi phạm pháp luật của Tổng thống, như nghi ngờ gây sức ép trong quá trình điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lớn vào tháng 7 năm ngoái, nghi ngờ Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee nhận quà tặng là túi hàng hiệu và thao túng giá cổ phiếu của một công ty phụ tùng ô tô.Về kiến nghị trên, Văn phòng Tổng thống ngày 2/7 đưa ra lập trường rằng Tổng thống không vi phạm pháp luật thì không thể bị luận tội. Tuy nhiên, xét về mặt chính trị, nếu việc luận tội Tổng thống liên tục được nhắc tới thì sẽ có thể ảnh hưởng tới công tác điều hành quốc gia. Do đó, Văn phòng Tổng thống sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình.