Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon khai mạc vào tối 4/7

Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN) lần thứ 28 được chính thức khai mạc vào 7 giờ 30 phút tối ngày 4/7, và kéo dài trong vòng 10 ngày tại khu vực thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi.Liên hoan phim năm nay sẽ trình chiếu 255 tác phẩm điện ảnh đến từ 49 quốc gia, trong đó có 112 phim dài và 99 phim ngắn. Đặc biệt, sự kiện lần này có thêm hạng mục cạnh tranh quốc tế mới là "Phim điện ảnh trí tuệ nhân tạo", trình chiếu 15 tác phẩm điện ảnh được sản xuất bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).Ban tổ chức sẽ mở hội thảo liên quan tới sản xuất video AI, đánh giá ảnh hưởng của công nghệ video AI tới lĩnh vực công nghiệp điện ảnh, các ví dụ điển hình tại nước ngoài, thảo luận về việc mở rộng nền tảng điện ảnh thông qua phát triển công nghệ AI.Tác phẩm trình chiếu tại lễ khai mạc là phim điện ảnh Mỹ "Love Lies Bleeding" (Yêu cuồng loạn), tại lễ bế mạc là "Twilight of the Warriors: Walled In" (Cửu Long thành trại: Vây thành) của Hong Kong. Công chúng sẽ có thể xem trình chiếu phim miễn phí, và tham dự các sự kiện đa dạng như giao lưu với diễn viên trong khuôn khổ Liên hoan phim.Lễ khai mạc tối cùng ngày do hai diễn viên Krystal Jung và Jang Dong-yoon dẫn chương trình, với sự tham gia của hơn 150 người gồm các đạo diễn, diễn viên trong và ngoài nước, được phát trực tiếp trên kênh YouTube.