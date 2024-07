Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 4/7 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên được phát hiện không chỉ chuyển tải trái phép hàng hóa trên vùng biển phía Tây mà cả trên vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc.Trong ảnh được hãng vệ tinh tư nhân Airbus (có trụ sở tại Hà Lan) chụp vào cuối tháng 3 vừa qua và mới được trang Google Earth công bố gần đây, phát hiện có hai chiếc tàu dài 145m và 100m đang xoay hướng vào nhau trên vùng biển gần bờ ở thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon của miền Bắc. Trên khoang chở hàng của tàu có chất vật thể màu đen, cần cẩu gắn trên một chiếc tàu đang với qua khoang chở hàng của tàu còn lại.VOA phỏng đoán có thể hai chiếc tàu này đang chuyển tải than đá trái phép, bởi không có lý do nào tàu thuyền lại tiến hành công tác khó khăn này ngay giữa biển khi mà cầu cảng vẫn đang hoạt động bình thường.Nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên số 2375 được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua vào năm 2017 có nội dung cấm các tàu thuyền của Bắc Triều Tiên, hoặc tàu thuyền hoạt động cho nước này trao đổi bất kỳ hàng hóa nào.Trước đó, Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an từng chỉ ra rằng trong năm ngoái và năm nay, các địa điểm trung chuyển hàng hóa trái phép trên biển của miền Bắc đã được chuyển từ vùng biển Hoa Nam và Hoa Đông của Trung Quốc sang vùng biển phía Tây của Bắc Triều Tiên.Về việc phát hiện thấy tàu tuyền của miền Bắc chuyển tải háng hóa trái phép trên vùng biển phía Đông lần này, VOA cho rằng có thể những hoạt động này có liên quan tới việc Nga và Bắc Triều Tiên tăng cường hợp tác gần đây.Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 4/7 đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về hành vi chuyển tải hàng hóa trái phép trên biển của Bắc Triều Tiên. Seoul sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế, đối phó một cách nguyên tắc với hành vi vi phạm nghị quyết cấm vận của Bình Nhưỡng.