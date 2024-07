Hàn Quốc hoàn thành vai trò nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 6/2024

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/7 ra thông cáo báo chí cho biết trong vòng một tháng giữ chức Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào tháng 6 vừa qua, Hàn Quốc đã tổ chức tổng cộng 44 cuộc họp, gồm 33 cuộc họp chính thức và 11 cuộc họp kín. Như vậy, số lần Seoul tổ chức các cuộc họp đã vượt hơn hẳn bình quân số lần tổ chức các cuộc họp chính thức của Hội đồng bảo an là 24 lần/tháng.Trong tháng 6 vừa qua, Hàn Quốc đã góp phần tạo được sự đồng thuận trong Hội đồng bảo an, khi đã có tổng cộng 8 nghị quyết được Hội đồng bảo an thông qua liên quan tới tình trạng căng thẳng trên Dải Gaza, xung đột ở Sudan, biển Đỏ.Đặc biệt, vào ngày 20/6, Hàn Quốc đã tổ chức buổi thảo luận công khai về chủ đề "Mối đe dọa trên không gian mạng và hòa bình an ninh quốc tế" do Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul chủ trì, một sự kiện tiêu biểu trên cương vị là nước Chủ tịch Hội đồng bảo an.Ngoài ra, Hội đồng bảo an cũng đã tổ chức cuộc họp chính thức về giao dịch vũ khí Nga-Triều vào ngày 27/6, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế quan ngại nghiêm trọng về việc Matxcơva và Bình Nhưỡng thắt chặt quan hệ song phương.Hàn Quốc dự kiến sẽ lại giữ chức nước Chủ tịch Hội đồng bảo an vào tháng 9 năm 2025.