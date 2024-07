Gần 74% người dân Hàn Quốc từng gặp vấn đề sức khỏe tinh thần trong một năm gần đây

Photo : YONHAP News

Trung tâm sức khỏe tinh thần quốc gia Hàn Quốc (NCMH) ngày 4/7 công bố kết quả khảo sát trực tuyến với 3.000 người dân từ 15-69 tuổi trên toàn quốc về nhận thức và thái độ liên quan tới tình hình sức khỏe tinh thần.90,5% người dân nhận thức rằng bất cứ ai cũng có thể mắc các loại bệnh tâm thần, tăng mạnh so với kết quả khảo sát gần đây nhất là năm 2022 (83,2%). Có 61,4% người nhận thức rằng bệnh tâm thần là sự bất thường về chức năng não bộ, tăng so với cuộc khảo sát trước đó (49,3%).50,7% người dân tham gia khảo sát cho rằng sẽ bị bạn bè quay lưng lại nếu mắc các bệnh tâm thần, tăng so với lần khảo sát trước (30,4%); cho thấy nhận thức về bệnh tâm thần đang xấu đi. 64,6% cho rằng người mắc bệnh tâm thần nguy hiểm hơn so với người không bị.55,2% người đánh giá sức khỏe tinh thần của mình lúc bình thường ở mức tốt, 78,8% trả lời đang nỗ lực để duy trì sức khỏe tinh thần. Mặc dù vậy, vẫn có 73,6% trả lời từng gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần trong vòng một năm gần đây, tăng 9,7% so với kết quả khảo sát năm 2022 (63,9%). Trong đó, có 46,3% cho biết đã bị stress nghiêm trọng, 40,2% bị trầm cảm kéo dài nhiều ngày, 18,4% bị nghiện internet hoặc smartphone, 14,6% từng có suy nghĩ tự tử; tất cả đều tăng.49,4% cho biết đã đề nghị sự giúp đỡ của người thân và gia đình khi gặp các vấn đề nói trên, 44,2% đã tới gặp bác sĩ tâm thần, 41% nhờ cậy bạn bè, hàng xóm.