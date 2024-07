Điện tử Samsung và LG đều ghi nhận lợi nhuận kinh doanh tăng trong quý II/2024

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 5/7 công bố số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh quý II/2024. Trong đó, lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 10.400 tỷ won (7,54 tỷ USD), tăng 1.452,24% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của Samsung đạt 74.000 tỷ won (53,65 tỷ USD), tăng 23,31%.Trong số liệu sơ bộ, Samsung không công bố kết quả kinh doanh theo từng bộ phận cụ thể. Tuy nhiên, việc lợi nhuận kinh doanh của hãng vượt xa kỳ vọng của thị trường được phân tích chủ yếu nhờ sự cải thiện ở mảng chíp bán dẫn do sự hồi phục nhu cầu và đơn giá chíp nhớ tăng trong xu thế thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) mở rộng.Đây là lần đầu tiên sau 7 quý lợi nhuận kinh doanh của Samsung đạt trên 10.000 tỷ won (7,25 tỷ USD), tính từ quý III/2022, vượt xa lợi nhuận cả năm 2023 gộp lại là 6.570 tỷ won (4,76 tỷ USD).Trong quý I, Bộ phận giải pháp thiết bị (DS) phụ trách mảng chíp bán dẫn của hãng đã đạt doanh thu 1.910 tỷ won (1,38 tỷ USD), chuyển sang có lãi sau 5 quý thua lỗ kể từ quý IV/2022.Mặt khác, hãng điện tử LG cùng ngày cũng công bố lợi nhuận kinh doanh quý II đạt 1.196,1 tỷ won (867,26 triệu USD), tăng 61,2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ won (725,1 triệu USD) xét riêng trong các trong quý II. Doanh thu của hãng đạt 21.700,9 tỷ won (15,73 tỷ USD) tăng 8,5%. Cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt ngoài dự đoán của thị trường.Doanh thu của LG lũy kế 6 tháng đầu năm nay đã ba năm liên tiếp vượt 40.000 tỷ won (29 tỷ USD), tăng 5,9%; lợi nhuận kinh doanh 4 năm liên tiếp vượt 2.000 tỷ won (1,45 tỷ USD), tăng 13%.Doanh thu và lợi nhuận của hãng điện tử LG tăng cao được phân tích là nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ ở mảng điện tử gia dụng chủ lực của hãng so với các đối thủ, như doanh số điều hòa tăng mạnh trong mùa cao điểm. Ngoài ra, các dự án B2B của LG cũng đạt được tăng trưởng đều đặn, được cho là đã dẫn tới sự thay đổi tích cực trong cơ cấu kinh doanh của hãng.