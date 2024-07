Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol đạt 26% trong tuần đầu tháng 7

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 5/7 công bố kết quả thăm dò tiến hành từ ngày 2-4/7 với 1.002 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%).Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol trong tuần này đạt 26%, tăng 1% so với tuần trước. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ ông Yoon đạt 64%, giảm 2%. Trong số các cử tri ủng hộ, 26% chọn lý do "ngoại giao", 7% chọn lý do "quốc phòng/an ninh", 6% ủng hộ chính sách "mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y" của Tổng thống. Đối với các cử tri không ủng hộ, 13% chọn lý do "kinh tế/dân sinh/giá cả", 8% cho rằng Tổng thống "thiếu sự trao đổi", 7% chọn lý do Tổng thống "độc đoán".Viện Gallup cho biết đây là tháng thứ ba liên tiếp kể từ tháng 4, ngay sau Tổng tuyển cử, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống dừng ở đầu hoặc giữa ngưỡng 20%.Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 33%, tăng 2%; đảng đối lập Dân chủ đồng hành là 29%, giảm 3%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc 9%, đảng Cải cách mới 4%. 23% cử tri không ủng hộ đảng nào.Mặt khác, về câu hỏi ứng cử viên Tổng thống tiềm năng nhiệm kỳ tới, có 23% nhận định cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, 17% chọn ứng cử viên Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon, 5% ủng hộ cựu Chủ tịch đảng Đổi mới Tổ quốc Cho Kuk.Nội dung thăm dò cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Viện Gallup và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).