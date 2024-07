Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc giảm 10,3% trong nửa đầu năm 2024

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 5/7 công bố báo cáo "Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài nửa đầu năm 2024". Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 6 tháng đầu năm nay đạt 15,34 tỷ USD, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 6,9 tỷ USD vốn đầu tư đã được giải ngân, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2023.Xét theo ngành, vốn đăng ký đầu tư vào lĩnh vực chế tạo đạt 8,13 tỷ USD, tăng 6,5%, nhưng lĩnh vực dịch vụ đạt 6,41 tỷ USD, giảm tới 24,3%. Trong lĩnh vực chế tạo, đầu tư vào mảng điện-điện tử tăng 25,7%, thiết bị cơ khí, máy móc y tế chính xác tăng 102,6%.Xét theo quốc gia, số vốn đầu tư từ Nhật Bản và Trung Quốc đại lục (bao gồm cả Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan), trong khi từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) giảm.Vốn đầu tư từ Trung Quốc đại lục đạt 3,94 tỷ USD, tăng 128,9% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn đầu tư từ Nhật Bản đạt 2,89 tỷ USD, tăng 386,8%. Ngược lại, vốn đầu tư từ Mỹ đạt 2,61 tỷ USD, giảm 28,7%, từ EU đạt 1,96 tỷ USD, giảm 32,8%.Mặt khác, trong nửa đầu năm nay, vốn đầu tư nước ngoài đổ vào các địa phương nằm ngoài Seoul và khu vực lân cận thủ đô đạt 4,06 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 26,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 5 năm tăng liên tiếp. Bộ Công nghiệp đánh giá sự gia tăng đều đặn về quy mô và tỷ trọng đầu tư sẽ giúp tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế khu vực.