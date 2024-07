Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật điều tra về binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh

Photo : YONHAP News

Trong phiên họp toàn thể Quốc hội chiều ngày 4/7, phe đối lập của Hàn Quốc đã dẫn dắt thông qua dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn hồi tháng 7 năm ngoái.Trong số 190 nghị sĩ tham gia biểu quyết thông qua dự luật, có 189 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành và 1 nghị sĩ bỏ phiếu phản đối. Như vậy, dự luật này lại được thông qua sau 37 ngày bị hủy bỏ do Tổng thống Yoon Suk Yeol dùng quyền phủ quyết dù đã vượt qua cánh cổng Quốc hội khóa XXI.Phía đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, chỉ có nghị sĩ Ahn Cheol-soo và Kim Jae-sub tham gia bỏ phiếu, một người bỏ phiếu tán thành và một người bỏ phiếu phản đối. Do chính giới đối đầu nhau về việc thông qua dự luật trên mà Quốc hội cùng ngày đã không thể tiến hành phiên chất vấn Chính phủ ở lĩnh vực giáo dục, xã hội và văn hóa.Ngay sau khi Quốc hội thông qua dự luật trên, một quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lên án hành động xấu hổ, chà đạp lên Hiến pháp trong lịch sử lập hiến này.Mặt khác, lễ khai mạc Quốc hội Hàn Quốc khóa XXII vốn dự kiến diễn ra trong ngày 5/7 cũng đã bị hoãn lại do các nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tuyên bố không tham dự. Lịch trình thảo luận của Đại diện hai đảng lớn tại Quốc hội trong tuần sau cũng chưa chắc có thể tiến hành như đã nhất trí trước đó hay không.