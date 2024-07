Cán cân vãng lai tháng 5/2024 của Hàn Quốc thặng dư hơn 8,9 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/7 công bố báo cáo sơ bộ về chỉ số quốc tế tháng 5/2024, trong đó cho biết cán cân vãng lai thặng dư 8,92 tỷ USD, quay lại đà thặng dư sau một tháng.Cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã duy trì đà thặng dư 11 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 năm ngoái tới tháng 3 năm nay, nhưng đã đảo chiều sang thâm hụt trong tháng 4 vừa qua. Quy mô thặng dư cán cân vãng lai tháng 5 là mức cao nhất sau mức 9,51 tỷ USD của tháng 9/2021.Xét theo từng hạng mục, cán cân hàng hóa (kim ngạch xuất khẩu trừ cho kim ngạch nhập khẩu) thặng dư 8,75 tỷ USD, xu hướng thặng dư 14 tháng liền và quy mô thặng dư cao nhất kể từ tháng 9/2021 (9,51 tỷ USD). Kết quả này có được là nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn và thiết bị thông tin viễn thông tăng mạnh, trong khi nhập khẩu lại quay về đà giảm.Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 58,95 tỷ USD, tăng 11,1% so với một năm trước, đà tăng 8 tháng liền. Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng mạnh 53%, thiết bị thông tin viễn thông tăng 18%, chế phẩm dầu mỏ tăng 8,2%, xe ô tô tăng 5,3%, máy móc và thiết bị chính xác cũng tăng 5,3%. Ngược lại, xuất khẩu sản phẩm hóa học và thép giảm lần lượt 1,9% và 10,9%. Xét theo khu vực, xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á và Mỹ đều duy trì xu thế tăng, lần lượt là 30,4% và 15,6%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 đạt 50,2 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu nguyên vật liệu thô giảm 1%, hàng hóa vốn giảm 3,3% và hàng hóa tiêu dùng giảm 2,1% so với một năm trước.Cán cân dịch vụ thâm hụt 1,29 tỷ USD, nhưng quy mô thâm hụt thu hẹp hơn so với tháng trước (-1,66 tỷ USD). Cán cân du lịch thâm hụt 8,6%, tăng nhẹ so với tháng 4 do lượng hành khách Hàn Quốc du lịch quốc tế tăng. Cán cân quyền sở hữu trí tuệ đạt 100 triệu USD, quay lại đà tăng nhờ thu nhập từ việc sử dụng quyền thương hiệu và bằng sáng chế tăng.Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) thặng dư 1,76 tỷ USD. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) thặng dư 7,58 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp đạt 5,53 tỷ USD, tăng mạnh so với một tháng trước (1,57 tỷ USD); đầu tư chứng khoán đạt 4,78 tỷ USD nhờ nhà đầu tư trong nước gia tăng mua cổ phiếu nước ngoài.