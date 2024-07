Lịch trình công du Mỹ của Tổng thống Yoon Suk Yeol từ 8-11/7

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 8/7 lên đường để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Washington (Mỹ). Đây là năm thứ ba liên tiếp ông Yoon tham dự sự kiện này kể từ khi nhậm chức vào năm 2022 đến nay.Văn phòng Tổng thống cho biết trong chuyến công du này, Tổng thống Yoon sẽ đưa ra thông điệp mạnh mẽ về hợp tác quân sự giữa Nga với Bắc Triều Tiên, và thảo luận phương án hợp tác với các nước thành viên và đối tác của NATO. Hàn Quốc cùng với Nhật Bản, Australia và New Zealand là 4 nước đối tác của NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (còn gọi là IP4).Đầu tiên, lãnh đạo Hàn Quốc ngày 8/7 (giờ địa phương) sẽ tới thăm thành phố Honolulu, bang Hawaii, dâng hoa tại Nghĩa trang quốc gia Thái Bình Dương của Mỹ, nơi an táng những quân nhân tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953); sau đó chủ trì buổi tọa đàm kiêm tiệc tối với cộng đồng Hàn kiều tại đây. Trong sáng ngày 9/7, Tổng thống Yoon sẽ tới thăm Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghe Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương trình bày về tình hình quân sự, an ninh, khích lệ tinh thần các binh sĩ.Sau đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ di chuyển tới thủ đô Washington và dự kiến sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo của các nước thành viên NATO như Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy trong ngày 10/7, để thảo luận về tình hình hợp tác song phương, trong khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, ông Yoon cũng có lịch trình trao đổi với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.Tối ngày 10/7, vợ chồng Tổng thống Yoon sẽ tham dự tiệc chiêu đãi do vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức. Trong sáng ngày 11/7, ông Yoon sẽ trao đổi riêng với ba nước đối tác khác của NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, rồi tiếp đó là tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO có sự tham gia của các nước thành viên và đối tác của tổ chức này.Trong cùng ngày, Tổng thống Yoon được mời phát biểu tại "Diễn đàn công cộng NATO" (NATO Public Forum), do Tổ chức Bắc Đại Tây Dương đồng tổ chức với Liên minh châu Âu (EU) và 5 cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ.