Bắc Triều Tiên phản đối Hàn Quốc nối lại cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo Lao động của Bắc Triều Tiên ngày 8/7 đã đăng tải tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền trung ương đảng Lao động Kim Yo-jong, quy kết việc Hàn Quốc nối lại cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực trên biển và đất liền tiếp giáp biên giới liên Triều là "hành vi khiêu khích khiến tình hình leo thang", là hành động "tự sát" liều lĩnh.Bà Kim cho rằng bất cứ ai cũng đều hiểu rõ mối nguy hiểm từ cuộc tập trận bắn đạn thật thiếu thận trọng của quân đội Hàn Quốc đang được tiến hành ngày càng gần khu vực biên giới với miền Bắc.Về cuộc tập trận đa miền đầu tiên của liên quân Hàn-Mỹ-Nhật mang tên "Freedom Edge", em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un chỉ ra rằng hành động gây rối của Mỹ và các thế lực thù địch hòng chiếm lấy thế thượng phong về mặt quân sự trong khu vực đã vượt qua ranh giới, đẩy tình hình rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc", có thể làm khủng hoảng bùng phát bất cứ lúc nào.Phó Chủ tịch Kim cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nối lại cuộc tập trận trên là nhằm "cứu vớt" tình hình sụt giảm tỷ lệ ủng hộ. Bà Kim cũng nhắc tới việc có hơn 1 triệu người dân Hàn Quốc đồng tình với đề xuất lập dự thảo luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, được đăng tải trên mục "Kiến nghị của người dân" của trang chủ Quốc hội Hàn Quốc. Vì thế mà Tổng thống Yoon và đảng cầm quyền miền Nam đang cố gắng tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoàng tồi tệ trong công tác điều hành quốc gia. Đây cũng là lý do mà Hàn Quốc không ngần ngại tiến hành tập trận bắn đạn thật ở khu vực biên giới quân sự liên Triều.Tiếp đó, bà Kim Yo-jong đề cập đến tình hình bất ổn an ninh hiếm thấy giữa hai miền Nam-Bắc như hiện nay, khi mà tất cả mọi người đều phải thừa nhận sự thật rằng một vị Tổng thống do người dân bầu ra lại đặt vận mệnh của quốc gia vào "cỗ quan tài". Nếu nhận thấy rằng miền Nam có hành động xâm hại chủ quyền hay tuyên chiến với miền Bắc, thì Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện ngay sứ mệnh và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ được nêu rõ trong Hiến pháp nước này.Về lập trường trên, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byung-sam trong buổi họp báo cùng ngày bày tỏ lấy làm tiếc việc miền Bắc can thiệp vào công tác chính trị nội bộ của miền Nam khi lên án Tổng thống Yoon Suk Yeol. Những nỗ lực của Bắc Triều Tiên trong việc chia rẽ xã hội của Hàn Quốc tuyệt đối sẽ không đạt được kết quả.Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu trong buổi họp báo ngày 8/7 cũng khẳng định việc tập trận bắn đạn thật của quân đội miền Nam là hoạt động thông thường trong phạm quy quyền hạn cho phép. Quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp tục tiến hành diễn tập theo kế hoạch trong thời gian tới.