Hàn Quốc đứng thứ 4 thế giới về gánh nặng trả nợ trên thu nhập hộ gia đình

Photo : YONHAP News

Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) ngày 7/7 công bố số liệu thống kê cho biết trong năm 2023, tỷ số khả năng trả nợ (DSR) của hộ gia đình Hàn Quốc đạt 14,2%, cao thứ 4 trong số 17 nước lớn trên toàn thế giới sau Na Uy (18,5%), Australia (18%) và Canada (14,4%).DSR là thước đo cho thấy gánh nặng trả nợ gốc và lãi trên thu nhập của hộ gia đình. Tỷ lệ này càng cao có nghĩa là gánh nặng trả nợ trong tương lai của hộ gia đình so với thu nhập càng lớn. BIS định kỳ thông báo số liệu DSR của 17 nước lớn mỗi quý. Các nước như Thụy Điển (12,8%), Hà Lan (12,4%), Đan Mạch (12,3%) cũng có tỷ số DSR trên 10%.Tốc độ tăng gánh nặng trả nợ trên thu nhập của Hàn Quốc cũng nhanh thứ 4 thế giới. Trong năm ngoái, tỷ số DSR của Hàn Quốc tăng 0,8% so với năm 2022 (13,4%), mức tăng cao thứ 4 sau Australia (3,3%), Na Uy (3%) và Canada (1%).Nếu so với năm 2019, thời kỳ trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, tỷ số DSR của Hàn Quốc tăng 2%, cao thứ ba trong số 17 nước, sau Na Uy (3,2%) và Australia (2,9%).