Seoul nâng cảnh báo mưa lớn ở các địa phương miền Trung

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc vào lúc 3 giờ sáng ngày 8/7, trước tình hình các địa phương miền Trung ban lệnh cảnh báo mưa lớn. Bộ đã quyết định nâng mức cảnh báo mưa lớn từ "quan tâm" lên "chú ý".Tính đến sáng cùng ngày, mưa lớn đã gây ra thiệt hại ở ba địa phương của tỉnh Bắc Gyeongsang là huyện Cheongseong, huyện Yeongyang và thành phố Andong, với 8 hộ gia đình bị ngập lụt, 228 người dân phải đi sơ tán.Tại tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, có 17 khu vực cầu đường bị cấm phương tiện và người thông hành, 110 cung đường tham quan ở 6 công viên quốc gia như núi Taebaek, núi Songni phải đóng cửa.Hiện tại, cảnh báo ngập lụt được ban với cầu Cheongam (huyện Yeongyang, tỉnh Bắc Gyeongsang); cảnh báo chú ý ngập lụt được ban đối với cầu Incheong (thành phố Daejeon), cầu Munam (huyện Geumsan, tỉnh Nam Chungcheong), cầu Okgak (huyện Okcheon, tỉnh Bắc Chungcheong), cầu Hucheon (thành phố Sangju, tỉnh Bắc Gyeongsang).Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min cho biết lượng nước mưa lớn tích tụ có thể gây ra thiệt hại lớn, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp kiểm soát trước, cũng như sơ tán người dân ở các khu vực, cơ sở hạ tầng dễ bị ngập úng, sạt lở.