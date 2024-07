Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 8/7 công bố tài liệu "Xu hướng kinh tế tháng 7", trong đó nhận định đà cải thiện kinh tế Hàn Quốc nhìn chung vẫn còn yếu, dù xuất khẩu vẫn đang duy trì hồi phục ở mức độ nhất định.Trước đó, trong báo cáo số tháng 6, KDI đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc đang được cải thiện, nhưng nội dung đánh giá trong tháng này có phần tiêu cực hơn trước.Trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng tháng 5 (9%), chủ yếu nhờ các mặt hàng công nghệ thông tin (IT), nhưng do nhập khẩu giảm sâu nên quy mô thặng dư thương mại tăng. Trong khi đó, sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 chỉ tăng 2,2% so với một năm trước, mức tăng thấp hơn tháng 4 (3,3%). Bất chấp đà tăng mạnh của chíp bán dẫn, sản xuất chế tạo và khai khoáng tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, do sản xuất ô tô và thiết bị điện giảm.Mặt khác, KDI đánh giá tiêu thụ nội địa vẫn chưa có chiều hướng hồi phục, doanh số bán lẻ, đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng đều đồng loạt giảm. Doanh số bán lẻ trong tháng 5 đã giảm 3,1% so với một năm trước, tập trung vào các mặt hàng quần áo, ô tô. Đầu tư thiết bị giảm 5,1% trong bối cảnh lãi suất cao. Chỉ số tiêu biểu của ngành xây dựng là tiến độ thi công xây dựng giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước.KDI nhấn mạnh sự cách biệt giữa xuất khẩu và tiêu thụ nội địa thể hiện cả ở tâm lý doanh nghiệp. Trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu nhận định tình hình kinh doanh sẽ dần được cải thiện, thì ngược lại các doanh nghiệp tiêu thụ nội địa lại cho rằng tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục đình trệ.