Sân bay quốc tế Incheon được Skytrax xếp hạng là sân bay tốt thứ ba thế giới năm 2024

Photo : YONHAP News

Giới doanh nghiệp hàng không ngày 7/7 cho biết theo bảng xếp hạng "100 sân bay hàng đầu thế giới năm 2024" do hãng Skytrax (Anh) công bố gần đây, sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc là sân bay tốt thứ ba thế giới, sau sân bay Hamad (Doha, Qatar) và sân bay Changi (Singapore).Như vậy, sân bay quốc tế Incheon đã quay trở lại Top 3 sân bay tốt nhất thế giới sau 5 năm, kể từ năm 2019. Trong năm 2020-2021, sân bay Incheon đứng thứ 4, năm 2022 đứng thứ 5, năm ngoái đứng thứ 4 thế giới.Skytrax xếp hạng hơn 570 sân bay trên thế giới dựa theo kết quả khảo sát với hành khách đến từ hơn 100 quốc gia trong vòng từ tháng 8 năm ngoái tới tháng 3 năm nay. Các hạng mục đánh giá bao gồm sự tiện lợi khi xuất nhập cảnh, mức độ sạch sẽ, không gian ăn uống, mua sắm, các yếu tố an toàn, an ninh.Năm nay, sân bay quốc tế Incheon cũng được nhận giải thưởng "Sân bay thân thiện với gia đình nhất thế giới" của Skytrax.Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon cho biết trong thời gian qua, đơn vị này đã nỗ lực hết sức để cung cấp dịch vụ an toàn và tiện lợi cho hành khách trong quá trình bình thường hóa hoạt động của sân bay sau đại dịch COVID-19.Sân bay quốc tế Incheon từng là sân bay đầu tiên và duy nhất trên thế giới được chứng nhận là "sân bay 5 sao" vào năm 2022 căn cứ theo Hệ thống chứng nhận trải nghiệm khách hàng, một hệ thống đánh giá dịch vụ của Hội đồng sân bay quốc tế (ACI), và thành công duy trì được chứng nhận này vào năm ngoái.