Photo : YONHAP News

Cố vấn cấp cao của Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) phụ trách châu Âu kiêm cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ, ông Michael Carpenter ngày 8/7 (giờ địa phương) đã tham dự buổi họp báo trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Tại đây, ông Carpenter khẳng định NATO không có kế hoạch mở rộng ra khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, và cũng không tiến hành quy trình gia nhập thêm thành viên. NATO và các nước đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cùng chia sẻ mối quan tâm chung, và có nhiều cơ hội để hợp tác tốt hơn trong các vấn đề nổi cộm đa dạng như an ninh mạng, đối phó với thông tin sai lệch. Cố vấn Mỹ khẳng định năng lực phòng thủ, răn đe của NATO đều thuộc lãnh thổ của các nước đồng minh NATO trải khắp châu Âu và khu vực Đại Tây Dương.Cố vấn Carpenter chỉ ra rằng Trung Quốc đã trực tiếp hỗ trợ nhiều mặt hàng có công dụng kép cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Điều này không chỉ là mối đe dọa lâu dài đối với an ninh châu Âu, mà còn là mối lo ngại của tất cả các nước đồng minh (NATO) của Mỹ và các nước đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vậy nên đây sẽ là nghị sự chính trong Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này, cũng như của hội nghị mở rộng có sự tham gia của 4 nước đối tác NATO ở Ấn Độ-Thái Bình Dương là Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Australia diễn ra vào sáng ngày 11/7 tới.