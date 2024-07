Mưa lớn từ ngày 8/7 tại Hàn Quốc khiến một người thiệt mạng, ngập nhà và sạt lở đất

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính đến 6 giờ sáng ngày 9/7, mưa lớn tại miền Đông Nam Hàn Quốc như thành phố Daegu, tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang đã khiến một người thiệt mạng do sập tường chắn đá, 23 ngôi nhà bị ngập, 6 ngôi nhà bị hư hỏng, 1.144 hộ dân với khoảng 1.591 người phải sơ tán.Về thiệt hại nông nghiệp, hơn 664 hecta đất canh tác bị ngập úng. Ngoài ra, 6 chiếc tàu chở khách của 5 tuyến hàng hải đã bị tạm ngừng vận hành. Bên cạnh đó, 13 công viên quốc gia với 304 khu vực đã bị hạn chế ra vào, 102 khu vực cầu đường trên toàn quốc bị hạn chế lưu thông.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min cho biết lượng nước mưa lớn tích tụ có thể gây ra thiệt hại lớn, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp kiểm soát trước, cũng như sơ tán người dân ở các khu vực, cơ sở hạ tầng dễ bị ngập úng, sạt lở. Hiện tại, hơn 4.500 công nhân viên chức của tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Daegu đang làm việc khẩn cấp.