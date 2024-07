Lãnh đạo Hàn Quốc viếng Nghĩa trang quốc gia Thái Bình Dương ở Hawaii

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 8/7 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tới viếng Nghĩa trang quốc gia Thái Bình Dương ở thành phố Honolulu, bang Hawaii, lịch trình đầu tiên trong chuyến thăm Mỹ lần này.Nghĩa trang quốc gia Thái Bình Dương là nơi an táng những binh sĩ Mỹ hy sinh trong Thế chiến thứ II, chiến tranh Việt Nam (1955-1975), và đặc biệt là hơn 10.000 hài cốt của liệt sĩ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Do vậy, nơi này được coi là địa điểm biểu tượng cho quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Lãnh đạo Hàn Quốc đã dâng hoa, tưởng nhớ những binh lính Mỹ được an nghỉ tại nơi này. Sau đó, ông Yoon đã gặp gỡ, cảm ơn 6 cựu binh từng chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên.Tiếp theo, Tổng thống đã tới viếng mộ của của ông Benjamin Wilson, người từng nhận Huân chương Danh dự, huân chương chiến công cao nhất trao cho quân nhân Mỹ, vì những công lao trong trận đánh Hwacheon (tháng 6/1951) chiến tranh Triều Tiên.Mặt khác, một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống cùng ngày cho biết trong chuyến thăm Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lần này, Tổng thống Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ hội đàm song phương với lãnh đạo trên 10 nước, trong đó có Đức, Canada, Hà Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Na Uy và Anh.