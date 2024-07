Nhiều địa phương tại Hàn Quốc thiệt hại do mưa lớn cục bộ từ ngày 8-10/7

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết mưa lớn cục bộ từ ngày 8-10/7 đã khiến các địa phương như thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Nam Chungcheong gặp nhiều thiệt hại. Tính đến 9 giờ sáng ngày 10/7 đã có 3 người bị thiệt mạng, 49 ngôi nhà bị ngập, 8 xe cộ bị chìm trong lũ, 3.072 người dân thuộc ở 35 quận huyện thuộc 6 tỉnh thành phải sơ tán. Trong đó, có hơn 1.668 người vẫn chưa thể về lại nhà.Ngoài ra, có 195 trường hợp hư hỏng cơ sở hạ tầng công cộng như đất đổ ra đường, sạt lở đê điều; 977 hecta đất canh tác bị ngập úng, cuốn trôi; 219 khu vực cầu đường và 47 tuyến đường, hầm chui bị kiểm soát lưu thông.Đang trong chuyến công du Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chỉ thị Bộ trưởng Hành chính và an toàn huy động nhân lực và trang thiết bị, ưu tiên tiến hành công tác cứu người và đề phòng thiệt hại, đồng thời nhanh chóng sơ tán người dân khỏi khu vực dễ xảy ra sạt lở đất, kiểm soát triệt để các cơ sở dễ bị ngập úng.Mặt khác, do mưa lớn trong ngày 9/7, Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) đã phải tạm ngừng hoặc điều chỉnh một số tuyến đường tàu hỏa thông thường từ sáng ngày 10/7.