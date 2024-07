Khối ngoại đầu tư ròng vào thị trường cổ phiếu Hàn Quốc 8 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/7 công bố trong tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2,09 tỷ USD cổ phiếu trong nước, xu thế đầu tư ròng 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái. Điều này có nghĩa là số tiền đầu tư của người nước ngoài đổ vào thị trường cổ phiếu trong nước nhiều hơn số tiền mà khối ngoại thoái vốn khỏi thị trường.Quy mô đầu tư ròng trong vòng từ tháng 11 năm ngoái tới tháng 5 năm nay đạt bình quân 3,09 tỷ USD/tháng. Ngân hàng trung ương cho biết mặc dù khối ngoại vẫn tiếp tục đầu tư ròng cổ phiếu trong tháng 6 trước tâm lý kỳ vọng về ngành công nghiệp chíp bán dẫn toàn cầu, nhưng quy mô đầu tư ròng đã giảm so với tháng 5.Trong khi đó, khối ngoại cũng đã đầu tư ròng 370 triệu USD vào trái phiếu Hàn Quốc trong tháng 6. Mặc dù đã duy trì xu hướng đầu tư ròng ba tháng liên tiếp, nhưng quy mô đầu tư ròng đã giảm mạnh so với tháng 4 (2,12 tỷ USD) và tháng 5 (2,77 tỷ USD). BOK giải thích mặc dù khối ngoại vẫn tiếp tục đầu tư vào các trái phiếu trung và dài hạn nhưng quy mô đầu tư ròng bị thu hẹp do các nhà đầu tư thu hồi trái phiếu Chính phủ đáo hạn.Gộp cả cổ phiếu và trái phiếu, khối ngoại đầu tư ròng 2,45 tỷ USD vào chứng khoán Hàn Quốc trong tháng 6. Mặt khác, trong tháng 6, tỷ giá hối đoái won/USD biến động bình quân 3,5 won và 0,26%/ngày, giảm hơn so với tháng 4 và tháng 5.