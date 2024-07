Thành phố Seoul khởi động cơ chế đối phó với nắng nóng gay gắt

Photo : KBS News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 10/7 đã khởi động Phòng hỗ trợ tình hình nắng nóng tổng hợp, trong bối cảnh toàn bộ địa bàn thủ đô đã được ban cảnh báo nắng nóng từ 10 giờ sáng cùng ngày. Cảnh báo nắng nóng được đưa ra khi nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt trên 33 độ C trong vòng hai ngày liên tiếp.Chính quyền thành phố sẽ phối hợp với các quận, cơ quan hữu quan để bảo vệ sức khỏe người dân, tăng cường quản lý an toàn cho các cơ sở hạ tầng dễ chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng.Thành phố định kỳ gọi điện kiểm tra tình hình sức khỏe người cao tuổi thuộc tầng lớp yếu thế hai ngày một lần, đảm bảo không xảy ra thiệt hại về người trong đợt nắng nóng lần này, tới tận nơi kiểm tra nếu họ không bắt máy. Cùng với đó, thành phố cũng mở rộng nhân lực quản lý khu vực tập trung đông người vô gia cư, tăng cường tuần tra, tư vấn.Thành phố cũng khuyến nghị các doanh nghiệp đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ cho người lao động làm việc tại công trường xây dựng, đối tượng dễ bị say nắng do làm việc ngoài trời, bố trí không gian nghỉ ngơi, tăng cường phun nước lên công trường để hạ nhiệt.Chính quyền Seoul nhấn mạnh do đợt nắng nóng và mưa lớn lặp lại liên tục, nên độ ẩm đang duy trì ở ngưỡng cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế còn cao hơn. Người dân nên đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời.