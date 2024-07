Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh NATO lên án giao dịch vũ khí Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Lãnh đạo thượng đỉnh 32 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 10/7 (giờ địa phương) đã ra Tuyên bố chung sau hội nghị, trong đó có nội dung lên án Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang đe dọa nền an ninh các nước đồng minh NATO. Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này được tổ chức tại Washington (Mỹ) từ 9-11/7, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức này.Đặc biệt, tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đang kéo dài, đồng thời NATO cam kết sẽ nỗ lực để phòng vệ cho Ukraine. Tổ chức này cũng quy kết Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Lãnh đạo các nước yêu cầu tất cả các quốc gia không được hỗ trợ cho Nga xâm chiếm Ukraine bằng bất kỳ hình thức nào.Tuyên bố chung lên án mạnh mẽ việc Bình Nhưỡng xuất khẩu đạn pháo và tên lửa đạn đạo cho Matxcơva, vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an, và quan ngại về việc hai nước Nga-Triều đẩy cao quan hệ.Lãnh đạo các nước thành viên NATO chỉ ra rằng nhờ Trung Quốc hỗ trợ quy mô lớn mà Nga mới có thể tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraine. Trên cương vị là nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có trách nhiệm đặc biệt phải ủng hộ mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Bắc Kinh phải ngừng hỗ trợ về cả vật chất lẫn chính trị cho nỗ lực chiến tranh của Matxcơva.Trong khi đó, Hội nghị thượng đỉnh mở rộng cũng sẽ diễn ra bên lề Hội nghị NATO, với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành vên NATO và lãnh đạo các nước Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, New Zealand, Liên minh châu Âu, dự kiến thảo luận về lĩnh vực hợp tác và thách thức an ninh chung.Các nước khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có vai trò quan trọng với NATO, trong bối cảnh tình hình khu vực này có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh của NATO. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang hợp tác với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy lợi ích an ninh chung trong các lĩnh vực, như hỗ trợ cho Ukraine, phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng, đối phó với tin tức giả và công nghệ.