Ngân hàng trung ương Hàn Quốc lần thứ 12 liên tiếp đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 3,5%/năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 11/7 đã tổ chức cuộc họp Ủy ban Chính sách tiền tệ lần thứ 5 trong năm nay, quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức 3,5%/năm. Đây là lần thứ 12 liên tiếp BOK đóng băng lãi suất cơ bản kể từ lần nâng lên mức 3,5%/năm vào tháng 1 năm 2023.BOK giải thích đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản do cần phải xem xét thêm về xu hướng chững lại của tỷ lệ lạm phát; theo dõi những ảnh hưởng của biến động của thị trường ngoại hối và sự gia tăng nợ hộ gia đình đối với ổn định tài chính.Ngân hàng trung ương cũng đưa ra triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay là 2,5% tương tự đợt dự báo vào tháng 5 vừa qua. Tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng từ tốc độ mở rộng nền kinh tế công nghệ thông tin (IT), xu hướng phục hồi tiêu dùng và chính sách tiền tệ của các quốc gia lớn.Ngoài ra, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm nay có thể sẽ ở mức thấp đầu ngưỡng 2%, thấp hơn so với mức dự báo của tháng 5 (2,6%). Tỷ lệ tăng vật giá cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) được dự báo sẽ ở mức 2,2%.BOK cho rằng nền kinh tế nội địa đang dần cải thiện cùng tỷ lệ lạm phát tiếp tục giảm, nhưng vẫn cần theo dõi những yếu tố rủi ro như diễn biến về giá dầu quốc tế, tỷ giá hối đoái, giá nông sản, và phí công cộng tăng. Ngoài ra, các khoản vay hộ gia đình tiếp tục tăng tập trung vào các khoản liên quan đến nhà ở. Giá nhà tăng ở khu vực đô thị cũng được cho là yếu tố rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc.