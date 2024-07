NATO tìm kiếm phương án tăng cường chia sẻ thông tin với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngắn bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được diễn ra tại Washington (Mỹ) ngày 10/7 (theo giờ địa phương), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tổ chức này đang tìm kiếm phương án tăng cường chia sẻ thông tin với Hàn Quốc, để đẩy mạnh an ninh cho cả hai bên.Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại thủ đô Vilnius (Lituania) năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol tuyên bố Seoul sẽ tham gia hệ thống thu thập và khai thác thông tin chiến sự (BICES: Battlefield Information Collection Exploitation System) của lực lượng quân sự NATO. BICES là mạng lưới mật chia sẻ thông tin quân sự của NATO một cách an toàn từ xa.Ông Stoltenberg cho biết Hàn Quốc sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, các nước thành viên của NATO và Seoul có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và không gian mạng. Hơn nữa, chiến tranh Nga-Ukraine đã cho thấy mối liên hệ an ninh sâu sắc giữa Hàn Quốc và các nước thành viên NATO.