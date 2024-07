Dân số di cư quốc tế của Hàn Quốc năm 2023 tăng 13,5%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 11/7 công bố "Thống kê dân số di cư quốc tế năm 2023". Trong năm ngoái, tổng số người di cư quốc tế (đến hoặc rời khỏi Hàn Quốc và cư trú trên 90 ngày) đạt 1.276.000 người, tăng 151.000 người (13,5%) so với một năm trước.Trong đó, số người nhập cảnh vào Hàn Quốc là 698.000 người, tăng 92.000 người (15,2%). Số người xuất cảnh là 577.000 người, tăng 59.000 người (11,4%). Quy mô di cư thuần quốc tế, bằng số người nhập cảnh trừ đi số người xuất cảnh, đạt 121.000 người, tăng 33.000 người với năm 2022.Cục Thống kê quốc gia phân tích số người xuất cảnh từng ít hơn số người nhập cảnh trong năm 2021 do dịch COVID-19, nhưng đã có sự đảo chiều trong năm 2023, và giữ nguyên xu thế di cư thuần trong năm 2023.Trong năm ngoái, số người Hàn nhập cảnh vào Hàn Quốc đạt 219.000 người, tăng 26.000 người (13,2%). Số người Hàn xuất cảnh là 258.000 người, giảm 15.000 người (5,6%), nhưng vẫn nhiều hơn số người nhập cảnh, nên người Hàn đã di cư thuần ra nước ngoài ba năm liên tiếp.Trong khi đó, người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc là 480.000 người, người xuất cảnh là 319.000 người, lần lượt tăng 16,2% và 30,5% so với năm 2022. Trong đó, có 132.000 người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc, chiếm nhiều nhất; sau đó tới Việt Nam 71.000 người, Thái Lan 35.000 người. Số người nhập cảnh từ ba quốc gia này chiếm 49,6% tổng số người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc.Về visa cư trú của người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc, có 36,1% nhập cảnh theo diện làm việc, 21% là nhập cảnh ngắn hạn, 17,3% là du học sinh, 12,1% là cư trú vĩnh viễn, nhập cư kết hôn.Cục Thống kê quốc gia phân tích do chính sách mở rộng cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài của Chính phủ Seoul, số người châu Á nhập cảnh vào Hàn Quốc đang duy trì xu hướng tăng đều đặn.