Hàn Quốc đứng thứ 20 OECD về Chỉ số quy chế thị trường hàng hóa

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 10/7 đã công bố kết quả "Chỉ số quy chế thị trường hàng hóa (PMR) năm 2023". Trong đó, Hàn Quốc đứng thứ 20 trong số 38 nước thành viên OECD về chỉ số này, tăng 13 bậc so với kết quả xếp hạng năm 2018 (thứ 33). Nếu bao gồm cả các nước không phải thành viên OECD với tổng cộng 47 nước, thì Hàn Quốc xếp thứ 22.Chính phủ Seoul cho biết kể từ sau khi có thống kê liên quan từ năm 1998, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đạt ngưỡng bình quân OECD về chỉ số PMR.Chỉ số quy chế thị trường hàng hóa (Product Market Regulation - PMR) đánh giá về các chính sách quy chế trên thị trường hàng hóa của mỗi quốc gia, nhằm theo dõi quá trình cải cách quy chế của quốc gia đó. Nước nào càng siết chặt quy chế thì thứ hạng sẽ càng thấp.Chỉ số này được đánh giá dựa trên các chỉ số bên ngoài như "Chỉ số thuận lợi thương mại (TFI) của OECD, kết quả khảo sát trực tuyến với công chức các nước, được OECD đánh giá và công bố theo chu kỳ 5 năm một lần.Hàn Quốc xếp thứ hạng cao ở các hạng mục như đánh giá ảnh hưởng của quy chế (thứ 3), đánh giá ảnh hưởng tới cạnh tranh (thứ 1), sự tham gia của các bên liên quan vào thị trường (thứ 3), hay các quy chế về cấm hối lộ (thứ 8).Seoul bị cho là áp quy chế khắt khe ở các lĩnh vực như can thiệp vào hoạt động doanh nghiệp (thứ 36), hàng rào thương mại, đầu tư (thứ 36), kiểm soát giá bán lẻ (thứ 36), can thiệp vào lĩnh vực mạng (thứ 37), hàng rào thuế quan (thứ 37), và hàng rào đầu tư trực tiếp nước ngoài (thứ 30).