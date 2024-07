Tổng thống Hàn Quốc:

Photo : YONHAP News

Tổng tống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 11/7 (giờ địa phương) đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và 4 đối tác của NATO ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương (IP4), diễn ra tạ Washington (Mỹ).Phát biểu tại buổi họp, Tổng thống Yoon chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân khiến cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài là bởi những thế lực hỗ trợ cho Nga như Bắc Triều Tiên. Thêm vào đó, việc Matxcơva hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Bình Nhưỡng càng làm tăng thêm mối đe dọa đến nền an ninh của bán đảo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh căn cứ theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, các nước cần phải ngăn chặn triệt để tất cả những hợp tác có thể giúp miền Bắc tăng cường năng lực quân sự, bao gồm cả hợp tác quân sự Nga-Triều. Việc một nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an là Nga có mối quan hệ hợp tác quân sự, kinh tế với một nước bị Hội đồng bảo an cấm vận là miền Bắc đang làm tổn hại đến nền tảng hệ thống của Liên hợp quốc. Matxcơva cần phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ trên cương vị là nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an.Tổng thống Yoon nhận định nền an ninh của châu Âu và châu Á hiện đang đối mặt với khủng hoảng chồng chất. Do đó, hợp tác, chia sẻ giá trị chung giữa NATO và các đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là một yêu cầu của thời đại vì tự do và thịnh vượng của thế giới, là điều kiện tiên quyết để mở ra tương lai bền vững.Tiếp đó, ông Yoon chỉ ra rằng các hành vi thù địch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ kỹ thuật số mới như tấn công mạng, phát tán thông tin sai lệch, đang nổi lên thành mối đe dọa an ninh toàn cầu mới. Tổng thống cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải xây dựng vững chắc hơn nữa sự đoàn kết ở lĩnh vực kỹ thuật số, khi mà các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của quốc gia và xã hội, bao gồm hệ thống viễn thông vệ tinh nhân tạo, đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn.Lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ tiếp tục đóng góp để tăng cường năng lực quốc phòng của NATO và các nước đối tác, cũng như mở rộng chuỗi cung ứng ngành công nghiệp quốc phòng. Seoul sẽ thúc đẩy hơn nữa việc chia sẻ thông tin với NATO về các vũ khí xuất xứ Bắc Triều Tiên được Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine, nhằm đối phó hiệu quả với mối đe dọa chung.Trước đó, tại "Diễn đàn công cộng NATO" diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO vào cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng phát biểu rằng Hàn Quốc sẽ ngăn chặn và vô hiệu hóa hợp tác kinh tế, quân sự bất hợp pháp Nga-Triều thông qua sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-NATO. Ngoài ra, ông Yoon cũng cho biết Seoul sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Kiev, hợp tác với các nước đồng minh NATO và các nước IP4, mở rộng gói hỗ trợ toàn điện cho Ukraine.