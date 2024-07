Tổng thống Yoon Suk Yeol hội đàm với lãnh đạo Na Uy, Luxembourg, Anh

Photo : KBS News

Đang trong chuyến thăm Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store vào ngày 11/7 (giờ địa phương).Tổng thống đề xuất hai nước củng cố nền tảng chế độ hợp tác kinh tế song phương bằng cách ký kết sớm Khung xúc tiến thương mại và đầu tư (TIPF). Ông Yoon cho biết Hàn Quốc có năng lực cạnh tranh toàn cầu về lĩnh vực giàn khoan trên biển, đóng tàu, xây dựng hạ tầng cảng biển, công nghiệp quốc phòng; hy vọng mở rộng hợp tác với Na Uy sang các lĩnh vực năng lượng gió trên biển, khoáng sản trọng tâm, hải dương, công nghiệp quốc phòng.Đáp lại, Thủ tướng Na Uy bày tỏ vui mừng về cuộc gặp lần này với lãnh đạo Hàn Quốc, nối tiếp với Hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái. Thủ tướng Store đề xuất hai bên tăng cường quan hệ hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hải dương, vận tải biển, năng lượng gió trên biển, và hợp tác chặt chẽ trên trường quốc tế.Tổng thống Yoon cũng đề cập tới việc Bắc Triều Tiên liên tiếp khiêu khích, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; nhấn mạnh hợp tác quân sự Nga-Triều đang đe dọa nghiêm trọng tới an ninh không chỉ của bán đảo Hàn Quốc mà còn của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu; kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ của Na Uy. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng cần phải đoàn kết để hỗ trợ cho Ukraine.Tiếp theo, Tổng thống Yoon đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden, đề xuất hai bên tiếp tục hợp tác ở các lĩnh vực thăm dò tài nguyên trên Mặt trăng, lĩnh vực công nghệ tiên tiến như truyền thông mật mã lượng tử.Lãnh đạo Hàn Quốc cũng có cuộc hội đàm với tân Thủ tướng Anh Keir Starmer, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi chiến lược vì sự phát triển bền vững của mối quan hệ song phương, đã được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu vào năm ngoái; thúc đẩy hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nhà máy điện nguyên tử, năng lượng xanh, thiết lập quy chế về trí tuệ nhân tạo (AI); xúc tiến hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng (2+2). Lãnh đạo hai nước nhất trí đối phó chung với các yếu tố uy hiếp an ninh, trong đó có hợp tác Nga-Triều.