Bộ Tài chính Hàn Quốc đánh giá tích cực về xu hướng hồi phục kinh tế gần đây

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 12/7 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 7/2024", trong đó đánh giá xu hướng hồi phục kinh tế đang ngày càng được mở rộng hơn nhờ tín hiệu hồi phục tiêu thụ nội địa. Đây là tháng thứ ba Bộ Kế hoạch và tài chính đề cập tới nội dung tiêu thụ nội địa có dấu hiệu hồi phục, nối tiếp báo cáo trong hai tháng gần đây.Trong tháng 5, doanh số bán lẻ, một chỉ số thể hiện xu hướng tiêu dùng, giảm 0,2% so với tháng 4. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 6 đạt 100,9 điểm, cải thiện so với tháng trước đó (98,4 điểm). Tiêu dùng qua thẻ nội địa trong nước tăng 3,8% so với một năm trước. Ngược lại, thanh toán qua thẻ tại các trung tâm thương mại và doanh số các cửa hàng giảm giá lại lần lượt giảm 1,5% và 1,9%.Sản xuất ngành dịch vụ tháng 5 tăng trưởng 2,3% so với tháng 4, nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước thì giảm 0,5%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 đạt 57,07 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu theo ngày đạt 2,65 tỷ USD, tăng 12,4%. Xuất khẩu lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 đạt 334,8 tỷ USD, tăng 9,1%, mức cao kỷ lục.Bên cạnh đó, trong báo cáo tháng này, Bộ Kế hoạch và tài chính nhận xét giá tiêu dùng vẫn đang duy trì xu hướng ổn định, tích cực hơn so với đánh giá tháng trước là tốc độ tăng giá tiêu dùng đang chậm lại.Mặt khác, Chính phủ nhận định nền kinh tế thế giới nhìn chung đang có chiều hướng hồi phục nhờ công nghiệp chế tạo và thương mại được cải thiện. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục kinh tế giữa các khu vực có sự khác biệt, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn như chiến tranh Ukraine, tình hình Trung Đông, các nước lớn siết chặt quy chế thương mại.