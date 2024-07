Lương tối thiểu năm 2025 tại Hàn Quốc vượt mốc 10.000 won/giờ

Photo : YONHAP News

Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc ngày 12/7 đã tổ chức cuộc họp toàn thể lần thứ 11, ấn định mức lương tối thiểu năm 2025 là 10.030 won (7,29 USD)/giờ, cao hơn 170 won so với lương tối thiểu năm nay.Đây là lần đầu tiên lương tối thiểu vượt mốc 10.000 won (7,27 USD)/giờ kể từ khi áp dụng chế độ lương tối thiểu vào năm 1988, 11 năm sau khi lương tối thiểu chạm mốc 5.000 won (3,63 USD)/giờ vào năm 2014.Trước đó, để thu hẹp khoảng cách ý kiến về mức lương giữa giới lao động và chủ doanh nghiệp đề xuất, các ủy viên công ích đã đưa ra phạm vi thẩm định với mức sàn là 10.000 won/giờ (tăng 1,4%) và mức trần là 10.290 won (7,48 USD)/giờ.Các ủy viên công ích giải thích mức sàn như trên tương ứng với 60% mức lương trung vị theo kết quả khảo sát thực trạng lao động theo từng loại hình tuyển dụng, và có cân nhắc đến phương án đề xuất cuối cùng của giới lao động trong đợt thẩm định lương tối thiểu năm ngoái, còn mức trần 10.290 won/giờ được cân nhắc dựa theo triển vọng tăng trưởng năng suất của nền kinh tế quốc gia năm nay, cụ thể là triển vọng tăng trưởng kinh tế 2,6% cộng với triển vọng tăng giá tiêu dùng 2,6%, trừ cho tỷ lệ tăng số lao động có việc làm 0,8%.Ủy ban lương tối thiểu đã tiến hành biểu quyết lần cuối với phương án cuối cùng do các ủy viên đại diện người lao động và ủy viên đại diện doanh nghiệp đề xuất là 10.120 won/giờ và 10.030 won/giờ. Kết quả là có 14 phiếu chọn mức lương 10.030 won/giờ do các ủy viên đại diện doanh nghiệp đề xuất, và 9 phiếu chọn mức lương 10.120 won/giờ do phía các ủy viên đại diện người lao động đưa ra.Các ủy viên đại diện người lao động thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã phản đối phạm vi xúc tiến thẩm định mà phía các ủy viên công ích đề ra, nên không tham gia biểu quyết.Ủy ban lương tối thiểu có tổng cộng 27 người, gồm 9 ủy viên đại diện người lao động, 9 ủy viên đại diện doanh nghiệp và 9 ủy viên công ích. Trong số các ủy viên công ích có 4 người bỏ phiếu cho phương án của giới lao động và 5 người bỏ phiếu cho phương án của giới doanh nghiệp.Mức tăng lương tối thiểu so với 5 năm gần nhất đạt 2,87% trong năm 2020, 1,5% vào năm 2021, 5,05% vào năm 2022, 5% năm 2023 và 2,5% năm 2024. Mức tăng của năm 2025 chỉ đạt 1,7%, mức thấp thứ hai trong lịch sử sau mức thấp kỷ lục trước đó vào năm 2021 khi bùng phát đại dịch COVID-19.