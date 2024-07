Hàn Quốc khởi công đóng mới tàu ngầm 3.600 tấn thứ hai

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 12/7 công bố đã tổ chức lễ khởi công đóng mới tàu Jangbogo-III Batch-II thứ hai, tàu ngầm lớp 3.600 tấn, tại nhà máy hãng Hanwha Ocean ở thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeonsgang).Chiếc tàu thứ hai lần này dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2026, và bàn giao cho Hải quân vào năm 2028. Trước đó, chiếc Batch-II đầu tiên đã được khởi công đóng mới vào tháng 3 năm ngoái."Jangbogo-III" là dự án phát triển tàu ngầm lớp thế hệ mới trên 3.000 tấn bằng công nghệ trong nước. "Batch" chỉ các nhóm tàu cùng chủng loại, số phía sau càng lớn thì có nghĩa tính năng càng được cải tiến, hiện có Batch-I, Batch-II và Batch-III.Tàu ngầm Batch-II lớp 3.600 tấn được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ nội địa. Kích thước tàu lớn hơn tàu Dosan Ahn Chang-ho (Batch-I), hiện đã được bàn giao cho Hải quân, và được nâng cấp về năng lực thăm dò mục tiêu, năng lực xử lý do được cải thiện về hệ thống chiến đấu và hệ thống định vị thủy âm Sonar.Mặc dù số lượng bệ phóng thẳng đứng dùng để phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) dưới mặt nước không được tiết lộ, nhưng dự kiến sẽ nhiều hơn tàu lớp 3.000 tấn. Ngoài ra, tàu Batch-II còn được ứng dụng công nghệ giảm tiếng ồn, nên được nâng cao về khả năng tấn công bí mật.Tàu còn được trang bị pin lithium, kéo dài thời gian lặn dưới nước, nâng cao năng lực tác chiến liên tục dưới nước, và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn.Một quan chức DAPA hy vọng chiếc tàu ngầm lớp 3.600 tấn thứ hai này sẽ trở thành nguồn lực chiến đấu nòng cốt, chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia trong tương lai.