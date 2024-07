Tổng thống Yoon Suk Yeol dự lễ kỷ niệm Ngày người tị nạn Bắc Triều Tiên lần thứ nhất

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/7 đã tổ chức lễ kỷ niệm "Ngày người tị nạn Bắc Triều Tiên lần thứ nhất" tại Phủ Tổng thống, nơi làm việc của các Tổng thống tiền nhiệm. Việc lập ra Ngày người tị nạn Bắc Triều Tiên được căn cứ theo cam kết của Tổng thống Yoon Suk Yeol trong cuộc họp Nội các tháng 1 năm nay.Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Yoon nhấn mạnh người dân Bắc Triều Tiên cũng chính là công dân Hàn Quốc. Việc bảo hộ công dân là trách nhiệm cơ bản nhất của Nhà nước. Chính phủ Hàn Quốc sẽ không trục xuất bất cứ một đồng bào miền Bắc nào dù bất kể điều gì xảy ra, để bước chân tìm đến miền Nam của họ không trở nên vô ích.Tổng thống khích lệ và bày tỏ sự ngưỡng mộ với 34.000 người dân tị nạn Bắc Triều Tiên đã vượt qua hành trình đầy gian khổ để đặt chân tới Hàn Quốc, xây dựng một cuộc sống mới. Ông Yoon nhấn mạnh họ chính là những nhân chứng sống cho hành trình cao cả hướng tới tự do. Sự tự do mà họ có được ngày hôm nay khiến cho tất cả những người khác hiểu ra rằng tự do có thể thay đổi vận mệnh một con người như thế nào.Lãnh đạo Hàn Quốc nhắc tới việc chính quyền Bắc Triều Tiên đang làm mọi cách để ngăn chặn người dân bỏ trốn, như dựng hàng rào thép gai điện, thậm chí chôn mìn ở biên giới. Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để người tị nạn miền Bắc có thể đến miền Nam một cách an toàn.Ông Yoon cam kết sẽ hỗ trợ cải thiện khoản trợ cấp ổn định cuộc sống mới cho người tị nạn Bắc Triều Tiên, vẫn đang được giữ nguyên từ năm 2005 cho tới nay, hỗ trợ họ tích lũy tài sản thông qua "tài khoản hạnh phúc tương lai". Tổng thống cũng khẳng định Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước sẽ đi đầu để khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người tị nạn miền Bắc, như ưu đãi thuế.Tổng thống Yoon kêu gọi người tị nạn Bắc Triều Tiên đoàn kết cùng người dân Hàn Quốc. Sự đoàn kết giữa con người với con người là khởi đầu cho thống nhất thực sự. Lãnh đạo Hàn Quốc tin tưởng Ngày người tị nạn Bắc Triều Tiên lần thứ nhất sẽ đẩy sớm "Ngày của tự do" và "Ngày của thống nhất" cho người dân hai miền Nam-Bắc.