Lượng cung tiền tháng 5 tại Hàn Quốc tăng 12 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/7 công bố số liệu cho biết lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường trong nước (hay còn gọi là lượng cung tiền M2) bình quân tháng 5 đạt 4.014.100 tỷ won (2.903,27 tỷ USD), tăng 900 tỷ won (650,94 triệu USD) so với tháng 4, xu hướng tăng 12 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng trong tháng 5 không đáng kể, xấp xỉ 0%, ít hơn so với mức tăng 0,4% của tháng 4.Nếu như lượng cung tiền M1 bao gồm tiền mặt và các khoản tiền gửi, tiết kiệm linh hoạt có thể quy đổi sang tiền mặt bất cứ lúc nào, thì lượng cung tiền M2 là một khái niệm rộng hơn, trong đó gồm cả M1 và các sản phẩm tài chính như quỹ thị trường tiền tệ (MMF), tiền gửi, tiền tiết kiệm định kỳ kỳ hạn dưới hai năm, chứng khoán sinh lời.Xét theo sản phẩm, khoản tiền gửi ủy thác tại các ngân hàng và tiền gửi không kỳ hạn giảm lần lượt là 7.700 tỷ won (5,57 tỷ USD) và 7.200 tỷ won (5,21 tỷ USD), tiền gửi, tiền tiết kiệm linh hoạt giảm 6.300 tỷ won (4,56 tỷ USD). Ngược lại, các khoản tiền gửi, tiền tiết kiệm định kỳ tăng 9.300 tỷ won (6,73 tỷ USD), chứng khoán sinh lời tăng 7.900 tỷ won (5,71 tỷ USD), trái phiếu tài chính tăng 5.900 tỷ won (4,27 tỷ USD).Ngân hàng trung ương phân tích tiền tiết kiệm định kỳ tăng do nhu cầu tăng trong bối cảnh lãi suất cao và nỗ lực thu hút vốn của các ngân hàng. Các loại chứng khoán sinh lời cũng tăng, chủ yếu là các quỹ trái phiếu, cổ phiếu. Trong khi đó, một phần quỹ ủy thác sắp đáo hạn được gửi lại dưới hình thức sản phẩm ủy thác dài hạn, nên tiền gửi ủy thác tại các ngân hàng giảm. Ngoài ra, do dòng tiền chờ đầu tư được dịch chuyển sang mục đích tiết kiệm định kỳ, chứng khoán sinh lời, nên tiền gửi không kỳ hạn, và tiền gửi, tiền tiết kiệm linh hoạt cũng giảm.Xét theo chủ thể kinh tế, lượng cung tiền M2 của hộ gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận tăng 13.500 tỷ won (9,76 tỷ USD), chủ yếu là tiền gửi, tiền tiết kiệm định kỳ; lượng cung tiền M2 của các tổ chức tài chính khác tăng 5.600 tỷ won (4,05 tỷ USD), tập trung vào trái phiếu tài chính và chứng khoán sinh lời. Lượng cung tiền M2 của các lĩnh vực khác giảm 7.200 tỷ won (5,21 tỷ USD), của doanh nghiệp giảm 2.400 tỷ won (1,74 tỷ USD) chủ yếu do các khoản tiền tiết kiệm linh hoạt và tiền gửi ủy thác giảm.Lượng cung tiền M1 đạt 1.221.600 tỷ won (883,54 tỷ USD), giảm 13.200 tỷ won (9,55 tỷ USD) so với tháng 4 do tiền gửi, tiền tiết kiệm linh hoạt và tiền gửi không kỳ hạn giảm. Tính thanh khoản của cơ quan tài chính trong tháng 5 giảm 4.100 tỷ won (2,97 tỷ USD) so với tháng 4.