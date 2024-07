Tổng thống Hàn Quốc chỉ định 5 địa phương bị thiệt hại do mưa lớn là

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 15/7 đã tuyên bố 5 địa phương là huyện Yeongdong (tỉnh Bắc Chungcheong), thành phố Nonsan và huyện Seocheon (tỉnh Nam Chungcheong), huyện Wanju (tỉnh Bắc Jeolla) và xã Ibam (huyện Yeongyang, tỉnh Bắc Gyeongsang) là "Khu vực thảm họa đặc biệt" do hứng chịu thiệt hại quy mô lớn trong đợt mưa lớn vừa qua.Khu vực thảm họa đặc biệt được Tổng thống chỉ định nhằm khôi phục thiệt hại do một thảm họa quy mô lớn. Địa phương được chỉ định sẽ được Chính phủ hỗ trợ đặc biệt về đối sách ứng phó khẩn cấp, cứu hộ thiên tai, và các biện pháp hỗ trợ về hành chính, tài chính, ưu đãi thuế cần thiết khác.Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kim Soo-kyung cho biết các địa phương này là những nơi đã hoàn tất quá trình điều tra thiệt hại do mưa lớn. Chính phủ có kế hoạch tuyên bố thêm địa phương khác dựa trên kết quả điều tra quy mô thiệt hại của các ban ngành hữu quan cho tới cuối tháng 7.Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ thị các ban ngành hữu quan, chính quyền địa phương phải khắc phục và điều tra quy mô thiệt hại một cách nhanh chóng, trong bối cảnh dải hội tụ gây mưa lại đang dịch lên phía Bắc, lo ngại gây thêm thiệt hại. Các ban ngành hữu quan, trong đó có Bộ Hành chính và an toàn, phải dốc toàn lực để chủ động phòng ngừa thiệt hại tại các khu vực khác, ngoài 5 địa phương nói trên.