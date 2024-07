Giá chung cư tại Seoul tăng 8,28% trong tháng 6

Photo : YONHAP News

Tổng công ty bảo lãnh nhà ở và đô thị Hàn Quốc (HUG) ngày 15/7 công bố giá bán bình quân căn hộ chung cư trên toàn quốc trong tháng 6 là 5.644.000 won (4.084 USD)/m², tăng 1,26% so với tháng 5. Trong đó, giá chung cư tại Seoul là 12.676.000 won (9.172 USD)/m², tăng 8,28% so với tháng 5 và tăng tới 31,02% nếu so với cùng kỳ năm trước.Giá chung cư tại Seoul và khu vực lân cận là 8.187.000 won (5.924 USD)/m², tăng 4,21% so với tháng 6. Giá chung cư tại 5 thành phố lớn và thành phố Sejong là 6.023.000 won (4.358 USD)/m², giảm 0,49%; các địa phương còn lại là 4.454.000 won (3.222 USD)/m², tăng 0,8%.Trong tháng 6, tổng số căn hộ chung cư được chào bán mới trên toàn quốc là 14.291 căn hộ, giảm 1% so với tháng 5.Thông tin cụ thể về xu hướng giá chung cư và số căn hộ mới được đăng tải trên trang chủ của Tổng công ty bảo lãnh nhà ở và đô thị Hàn Quốc (www.khug.or.kr) và Cổng thống kê quốc gia (kosis.kr).